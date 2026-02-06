Avec le constat que les agents IA sont souvent déployés de manière isolée, ce qui crée une fragmentation des outils et des données, OpenAI dévoile sa solution baptisée Frontier pour les entreprises.

Elle est présentée comme une couche unificatrice pour " connecter les entrepôts de données, les CRM et les outils internes de l'entreprise afin d'offrir aux collaborateurs IA un contexte métier partagé ".

Quel est le principe de Frontier pour les agents IA ?

OpenAI s'est inspiré de la manière dont les entreprises incorporent leurs employés humains. Frontier propose ainsi un processus d'intégration pour les agents, leur enseigne les connaissances internes, leur permet d'apprendre par l'expérience grâce à des retours d'information, avec des limites claires.

La plateforme dote ces collaborateurs IA de la capacité de raisonner sur des données, d'exécuter des tâches complexes comme manipuler des fichiers ou lancer du code, et de construire des mémoires pour améliorer leurs performances futures.

Chaque agent possède sa propre identité avec des permissions explicites, ce qui rend leur utilisation possible même dans des environnements sensibles et réglementés, avec une gouvernance de la sécurité intégrée.

La vision d'OpenAI pour le futur du travail

Avec Frontier, OpenAI ne se contente pas de fournir des modèles d'IA, mais ambitionne de devenir l'infrastructure de gestion centrale pour l'IA en entreprise. Cette démarche entre en concurrence avec des offres telles que Agent 365 de Microsoft ou les solutions d'Anthropic, dont Cowork.

La plateforme s'appuie sur des standards ouverts. Elle peut gérer des agents IA développés en interne, par OpenAI ou par d'autres fournisseurs. Pour l'instant, elle est disponible auprès d'un nombre limité d'entreprises.

Une disponibilité plus large pour Frontier est prévue dans les prochains mois. Le prix n'a pas encore été communiqué.