Début novembre dernier et dans le cadre de sa toute première grande conférence à destination des développeurs, OpenAI avait fait de grosses annonces, dont une boutique GPT Store. L'ouverture officielle du GPT Store a toutefois pris du retard.

Il faut dire que la start-up d'intelligence artificielle derrière ChatGPT a connu fin 2023 une grave crise de gouvernance, suite au licenciement, puis au retour aux manettes de son patron et fondateur Sam Altman.

Finalement, le GPT Store sera lancé la semaine prochaine. Des créateurs à l'identité vérifiée pourront déployer des versions personnalisées de ChatGPT (des GPTs) pour la réalisation de tâches précises et dans divers domaines (productivité, éducation, divertissement).

Vers un succès de type App Store ?

Si le modèle de monétisation est encore relativement flou, la mise en place d'une telle marketplace par OpenAI dénote un changement stratégique. Il va au-delà de la disponibilité des GPTs conçus par OpenAI par le biais de l'abonnement payant ChatGPT Plus.

OpenAI avait laissé entendre que les créateurs de GPTs présents dans le GPT Store seront rémunérés en fonction du niveau d'utilisation de leurs agents d'IA. Ces GPTs utilisent le modèle de langage GPT-4.

Sur la question de la protection de la vie privée, OpenAI a indiqué que les conversations avec les GPTs ne seront pas partagées avec les créateurs. Avec l'utilisation d'API tierces, il sera possible de choisir les données pouvant être envoyées.

Vers une folle valorisation

Selon The Information, le chiffre d'affaires annuel d'OpenAI a atteint 1,6 milliard de dollars grâce à la forte croissance de son produit ChatGPT.

Les sources de revenus proviennent très majoritairement de ChatGPT Plus, mais il y a également les revenus pour l'accès aux API et modèles d'IA, ainsi que via les services cloud Azure pour le partenariat avec Microsoft.

Une nouvelle levée de fonds en préparation pourrait porter la valorisation d'OpenAI au-delà de 100 milliards de dollars.