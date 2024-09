La progression des intelligences artificielles passe par la multiplication de composants dédiés qui leur apportent leur puissance de traitement. Le développement et la vente de ces accélérateurs IA et GPU fait la fortune des acteurs s'étant intéressés tôt à ce segment et capables de fournir de gros volumes.

Mais beaucoup d'entreprises spécialisées dans l'IA veulent aussi disposer de puces dédiées répondant précisément à leurs besoins propres, plutôt que des solutions standard sans grandes possibilités d'adaptation.

Des puces dédiées en gravure fine pour OpenAI

La startup OpenAI, créatrice des modèles de langage GPT et du chatbot ChatGPT, semble intéressée par le développement de ses propres puces et elle se serait rapprochée du fondeur taiwanais TSMC pour envisager leur production. De source taiwanaise, elle aurait déjà réservé des capacités de production....sur le noeud A16 (gravure en 1,6 nm) qui ne sera mis en service que dans quelques années.

Le noeud A16 sera une optimisation de la gravure en 2 nm attendue en 2026 avec 10% environ d'amélioration des performances et jusqu'à 20% de réduction de consommation d'énergie.

Apple, en tant que client principal de TSMC, resterait le premier bénéficiaire du noeud A16 mais OpenAI négocierait donc de quoi produire des puces spécifiques sur les capacités restantes.

Partenariat avec Apple ou autre ?

Le fait qu'Apple ait décidé d'intégrer ChatGPT dans son environnement Apple Intelligence dans ses plates-formes iOS 18 / iPadOS 18 et macOS Sequoia peut poser la question d'un partenariat qui irait jusqu'à des puces dédiées fournies par OpenAI mais rien n'indique que ce sera le cas.

Le but de la préparation par OpenAI de ces puces dédiées en gravure très fine chez OpenAI reste donc mystérieux pour le moment et la firme n'est pas encore prête à en parler.