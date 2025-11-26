Sam Altman et Jony Ive ont confirmé l'existence des premiers prototypes de leur projet matériel secret. Lors d'un événement organisé par Emerson Collective, le duo a esquissé les contours d'un appareil IA sans écran, conçu pour être simple, joyeux et apaisant, loin de l'agitation des smartphones. Une sortie pourrait avoir lieu d'ici moins de deux ans.

L'alliance entre le géant du logiciel d'intelligence artificielle et le légendaire designer d'Apple, formalisée par le rachat de la startup de ce dernier, io, pour 6,4 milliards de dollars, a fait couler beaucoup d'encre.

Depuis mai, le silence radio prévalait, mais les deux têtes pensantes du projet ont enfin partagé leur vision lors d'une discussion avec Laurene Powell Jobs (veuve de Steve Jobs et milliardaire soutenant les entrepreneurs à visée sociale). L'objectif est ambitieux : créer une nouvelle catégorie de produits qui redéfinit notre interaction avec la technologie.

Une philosophie à contre-courant du smartphone

Le projet cherche à rompre avec l'existant, et notamment le format classique du smartphone et de son écran absorbant toute l'attention des utilisateurs. Sam Altman compare l'utilisation d'un smartphone moderne à une traversée de Times Square, une cacophonie constante de notifications et de sollicitations.

Le futur appareil, lui, viserait plutôt l'ambiance d'une "cabane au bord d'un lac", un havre de paix et de concentration. Le postulat est de concevoir un objet capable de filtrer le bruit ambiant, de comprendre ce qui est réellement important pour l'utilisateur et d'agir en conséquence sur de longues périodes.

Pour ce faire, il devra "savoir tout ce que vous avez jamais pensé, lu, dit". Une perspective qui soulève autant d'enthousiasme que de questions, mais qui est au cœur de cette quête d'une technologie plus calme et intuitive.

Le design peut-il se manger ?

C'est Jony Ive qui a posé les bases d'une approche sensorielle et émotionnelle du produit. Selon Sam Altman, le designer aurait déclaré très tôt qu'ils sauraient avoir trouvé le bon design lorsque l'utilisateur aurait envie de "le lécher ou d'en prendre une bouchée". Une métaphore audacieuse pour décrire un objet si irrésistible et évident qu'il en devient presque organique.

Le défunt Humane AI Pin montre-t-il un aperçu de l'après-smartphone ?

Après un premier prototype jugé prometteur mais pas assez "appétissant", l'équipe serait finalement parvenue à ses fins. L'objet final est décrit comme "simple, beau et enjoué", redonnant une place à la fantaisie ("whimsy") dans un univers technologique souvent trop sérieux.

L'objectif ultime est de provoquer la joie et le sourire, de créer un outil si sophistiqué qu'il en devient presque naïf dans sa simplicité d'utilisation.

Quel calendrier pour cette nouvelle ère matérielle ?

Interrogé sur une date de lancement, Jony Ive s'est montré confiant, évoquant un horizon de "moins de deux ans". Ce calendrier placerait le produit d'OpenAI en concurrence directe non seulement avec les initiatives IA d'Amazon, Google et Meta, mais surtout avec le géant Apple, qui peine à faire évoluer son assistant Siri.

Bien qu'un récent accord ait été signé avec Foxconn, partenaire historique d'Apple, celui-ci concerne pour l'instant la construction d'infrastructures IA et non la fabrication de cet appareil.

La route est encore longue pour transformer ces prototypes en un produit de masse capable de s'imposer. Le pari d'OpenAI est immense : prouver que le leader du logiciel IA peut aussi dicter l'avenir du matériel.