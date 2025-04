Depuis que l'intelligence artificielle est largement disponible sous différentes formes, la mort du smartphone est régulièrement prédite avec le remplacement de produits sans écran mais dotés d'une IA pour répondre à toutes les questions et gérer toutes les tâches.

Ces prétentions peuvent mal finir, comme l'AI Pin de la startup Humane, mais le succès des lunettes connectées Ray-Ban Meta montre qu'il y a potentiellement une voie d'avenir dans des gadgets IA surprenants.

La co-entreprise io Products formée par Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, et Jony Ive, ex-responsable du design des produits chez Apple, travaille sur un système qui permettrait de développer des produits sans écran et uniquement pilotés par IA.

Comment marier IA et gadget électronique

Le retour du projet de smartphone IA sans écran ? L'idée fait son chemin et OpenAI serait prêt à racheter io Products et ses concepts pour 500 millions de dollars, selon le média The Information.

Pour l'instant, le projet est assez flou et tournerait autour d'un téléphone sans écran mais qui ne serait pas vraiment un téléphone, du moins pas dans le sens traditionnel du terme, c'est à dire sans écran ni interactions depuis un affichage tactile puisque tout passerait par la voix et les compétences de l'IA ChatGPT.

Dès lors, il sortirait de la catégorie des smartphones. Le gadget n'en serait qu'aux premières phases de développement et pourrait demander encore un certain temps avant d'être finalisé.

En quête d'une intégration naturelle et fluide de l'IA

io Products profite du soutien financier de Laurene Powell Jobs, veuve de Steve Jobs et fondatrice du fonds Emerson Collective, et de la présence de Jony Ive et de plusieurs anciens designers d'Apple.

Selon The Information, OpenAI serait ouvert à un rachat ou bien à une collaboration, avec la volonté dans les deux cas d'accéder aux phases de conception matérielle et logicielle du futur produit, l'entreprise fournissant la capacité IA qui l'animera.

Tout reste bien sûr à faire mais un tel produit IA, s'il voit le jour, pourrait venir concurrencer les smartphones Android et les iPhone d'Apple en proposant un niveau supplémentaire d'intégration de l'intelligence artificielle.

L'environnement Apple Intelligence a fait l'objet de critiques pour ses manques et ses imprécisions tandis que l'assistant Siri peine à convaincre face à d'autres chatbots.

De même, l'intégration des IA dans les smartphones n'est pas encore très naturelle et se résume souvent à l'ajout de touches d'accès aux chatbots ou à une présence ponctuelle en soutien dans des applications.