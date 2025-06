Dans le monde de l'IA, les relations entre OpenAI et Microsoft sont peut-être susceptibles d'atteindre un point de rupture. En apparence couronné de succès, le partenariat est désormais marqué par des désaccords profonds, rapporte The Wall Street Journal.

OpenAI cherche à se libérer de l'emprise de Microsoft sur ses produits et ses ressources informatiques, tout en ayant besoin de son accord pour sa conversion. À défaut, lever des fonds et entrer en Bourse deviendrait bien plus complexe.

Des tensions qui montent en flèche

Les discussions sont tellement âpres que les dirigeants d'OpenAI ont évoqué une option radicale : accuser Microsoft de pratiques anticoncurrentielles.

Cette démarche pourrait passer par un examen réglementaire fédéral de leur contrat. Un coup de tonnerre qui mettrait fin à six ans de collaboration intense. Alors que Microsoft a nourri la croissance d'OpenAI, les deux entités sont devenues concurrentes sur certains produits, rendant le terrain d'entente de plus en plus glissant.

Pourtant, les deux entreprises affirment dans un communiqué conjoint que : « Les discussions sont en cours et nous sommes optimistes quant à notre capacité à continuer à construire ensemble pour les années à venir. »

La propriété intellectuelle au cœur du conflit

Un point de discorde majeur concerne l'acquisition par OpenAI de la startup de codage Windsurf pour 3 milliards de dollars.

Microsoft, qui a déjà accès à toute la propriété intellectuelle d'OpenAI selon leur accord, souhaite également celle de Windsurf. Le problème est qu'avec GitHub Copilot, Microsoft propose son propre outil de codage basé sur l'IA et directement concurrent.

Les positions divergent aussi sur la part qu'aurait Microsoft dans la nouvelle entité si OpenAI se convertit en société d'intérêt public. OpenAI doit du reste boucler la conversion avant la fin de l'année, sous peine de perdre 20 milliards de dollars de financement.

Un partenariat à réévaluer face à l'avenir

Microsoft a massivement investi dans OpenAI et possède des droits exclusifs sur la vente des solutions d'OpenAI via son cloud Azure, ainsi qu'un accès privilégié à sa technologie.

Malgré cela, OpenAI cherche à modifier ces termes, voulant s'associer à d'autres fournisseurs de cloud comme Google Cloud pour vendre sa technologie à davantage de clients et bénéficier de plus de ressources informatiques.

L'enjeu est de taille et Microsoft souhaite conserver l'accès à la technologie d'OpenAI, même après l'intelligence artificielle générale (AGI) qui marquerait la fin du partenariat actuel, souligne le Wall Street Journal.