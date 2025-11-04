OpenAI, le créateur de ChatGPT, aurait enregistré une perte record d'environ 12 milliards de dollars au troisième trimestre, selon une analyse des documents financiers de Microsoft.

Malgré ce déficit abyssal, son PDG Sam Altman affiche un optimisme à toute épreuve, projetant des revenus de 100 milliards de dollars dès 2027 et balayant les doutes sur la viabilité de son modèle économique.

La nouvelle n'émane pas directement d'OpenAI, qui n'est pas cotée en bourse et n'a donc aucune obligation de publier ses résultats. L'information provient de son plus grand investisseur, Microsoft, dont les propres rapports financiers déposés auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, laissent entrevoir la situation financière particulière de sa filiale.

Des pertes cachées dans les comptes de Microsoft

Microsoft, qui détient environ 27 % du capital d'OpenAI, est contraint d'intégrer à ses propres comptes sa part des pertes de la startup. Dans son dernier rapport trimestriel, le géant de Redmond a déclaré que ses profits nets avaient été amputés de 3,1 milliards de dollars à cause de cet investissement.

En extrapolant ce chiffre, les analystes sont parvenus à une estimation vertigineuse : une perte trimestrielle totale d'environ 11,5 à 12 milliards de dollars pour OpenAI.

Cette révélation, enfouie dans les annexes des documents financiers, met en lumière la stratégie du partenaire clé Microsoft, qui continue de soutenir massivement son protégé malgré un chemin vers la rentabilité encore très incertain. Au total, Microsoft a déjà versé 11,6 des 13 milliards de dollars promis à l'entreprise d'IA.

Un gouffre financier d'une ampleur historique ?

Ces pertes atteignent des dimensions rarement vues dans le secteur technologique. Pour mettre les choses en perspective, ce déficit trimestriel représente près du triple des revenus générés par OpenAI durant tout le premier semestre 2024, qui s'élevaient à 4,3 milliards de dollars. Peu d'entreprises technologiques ont affiché des pertes supérieures à 10 milliards en un seul trimestre dans l'histoire.

Ces dépenses colossales s'expliquent par les coûts exorbitants liés au développement de l'IA. La formation des grands modèles de langage, l'acquisition de puces spécialisées auprès de Nvidia ou Broadcom, et l'expansion de centres de données gigantesques engloutissent des milliards.

Le modèle économique actuel repose sur une course à la puissance de calcul et à l'acquisition des meilleurs talents, bien avant de se soucier de la profitabilité immédiate.

Sam Altman, imperturbable face à la tempête

Face à ce tableau financier alarmant, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, fait preuve d'une confiance inébranlable. Interrogé récemment lors d'un podcast, il a non seulement confirmé que les revenus actuels étaient bien supérieurs aux 13 milliards annuels évoqués, mais a surtout affiché des ambitions spectaculaires. "Nous prévoyons que les revenus augmentent fortement. Ils augmentent déjà fortement", a-t-il martelé.

Loin de se laisser impressionner par les milliards "brûlés", Altman a même avancé un objectif de revenus de 100 milliards de dollars pour 2027, soit deux ans plus tôt que les prévisions initiales.

Il mise sur une croissance exponentielle continue de ChatGPT, le développement d'une offre cloud IA majeure et la création de nouveaux appareils grand public. Une vision soutenue par Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui a qualifié l'exécution commerciale d'OpenAI d'"incroyable".

La trajectoire d'OpenAI incarne ainsi un pari extrême sur l'avenir. Entre des engagements d'infrastructure se chiffrant en milliers de milliards de dollars et des projections de revenus défiant l'imagination, l'entreprise doit désormais prouver qu'elle peut transformer l'engouement pour l'IA en un modèle économique durable avant d'épuiser la patience de ses investisseurs.