Opera annonce le déploiement de capacités d'IA sur l'ensemble de ses navigateurs : Opera One, Opera GX et Opera Neon. Cette mise à jour signe l'abandon de son ancienne solution Aria, au profit d'une plateforme baptisée Opera AI et s'appuyant sur les modèles Gemini de Google.

Les capacités apportées par Opera AI

Opera AI se présente sous la forme d'un panneau latéral pour une interaction en continu quel que soit le contenu consulté. Opera AI peut analyser le contexte de navigation, y compris plusieurs onglets, pour fournir des résumés, des recherches approfondies ou des comparaisons.

L'architecture a été repensée pour la vitesse, en s'inspirant du moteur agentique d'Opera Neon, ce qui permet des réponses 20 % plus rapides.

L'outil intègre aussi des fonctionnalités comme l'entrée et la sortie vocale, l'analyse de multiples types de fichiers, images et vidéos incluses. L'utilisateur garde le contrôle sur les données partagées avec l'IA.

Gratuité avec Opera One et Opera GX

La collaboration avec Google permet à Opera de fournir gratuitement un accès aux modèles Gemini les plus récents à ses plus de 80 millions d'utilisateurs, tandis que les utilisateurs d'Opera Neon bénéficent d'un accès à Gemini 3 Pro.