La bataille pour l'avenir de la navigation web vient de prendre un nouveau tournant. Alors que les géants comme Google et Microsoft intègrent l'IA à leurs services existants, Opera a décidé de frapper un grand coup en lançant Neon, un navigateur entièrement repensé autour de l'intelligence artificielle.

Fini le simple assistant en barre latérale ; Neon se veut proactif, capable d'agir à la place de l'utilisateur. Une ambition qui a un prix : près de 20 dollars par mois.

Qu'est-ce qu'un "navigateur agentique" et que fait-il concrètement ?

Le concept de navigateur agentique est au cœur de la proposition de Neon. L'idée est de transformer le navigateur d'un simple outil de consultation en un véritable assistant personnel capable d'exécuter des actions.

Grâce à une fonctionnalité baptisée "Neon Do", l'IA peut naviguer sur des sites, remplir des formulaires, comparer des données entre plusieurs pages ou même écrire du code directement dans une interface web.





Pour organiser ces nouvelles interactions, Opera a développé deux autres outils : "Tasks", qui crée des espaces de travail dédiés où l'IA peut analyser plusieurs sources simultanément, et "Cards", qui permet de sauvegarder et de réutiliser des prompts complexes pour automatiser des tâches répétitives.

Pourquoi Opera choisit-il d'adopter un modèle payant ?

Dans un marché où le gratuit prédomine, opter pour un abonnement à 19,90$ par mois est une décision stratégique. Opera adopte cette option en visant spécifiquement les « utilisateurs expérimentés » et en soulignant un point central : la protection de la vie privée.

À la différence de nombreux services concurrents qui traitent les données utilisateur dans le cloud, toutes les opérations de Neon seraient exécutées localement sur l'appareil de l'utilisateur. Ce raisonnement pourrait attirer un auditoire, surtout en Europe, où la méfiance envers l'assemblage de données par les grandes entreprises technologiques ne cesse de croître.



Ce modèle payant permet également à Opera de se positionner dans le segment haut de gamme, misant sur le fait que les bénéfices en termes de productivité fournis par un véritable assistant IA justifient un investissement mensuel.

Comment Neon se positionne-t-il face à la concurrence ?

Opera n'est pas seul dans cette nouvelle course. La transformation du navigateur en agent intelligent est la nouvelle frontière de l'IA. Perplexity AI a déjà lancé son navigateur Comet, et The Browser Company, créateur d'Arc, a dévoilé son projet Dia.

Même OpenAI préparerait son propre navigateur basé sur Chromium, qui pourrait intégrer un agent capable d'effectuer des transactions. La stratégie d'Opera est donc de prendre de vitesse ses concurrents en étant le premier à proposer une offre commerciale structurée, même si l'accès reste pour l'instant limité à une liste d'attente.

Foire Aux Questions (FAQ)

Opera Neon est-il disponible pour tout le monde ?

Non, pas encore. Le navigateur est actuellement en phase d'accès anticipé ("early access"). Les utilisateurs intéressés peuvent s'inscrire sur une liste d'attente pour espérer faire partie des premiers testeurs. Une disponibilité plus large est prévue dans les prochains mois.

Qu'est-ce qui distingue Neon des intelligences artificielles déjà intégrées dans les navigateurs tels qu'Edge ou Chrome ?

La distinction majeure se trouve dans le concept « agentique ». Contrairement aux IA de Chrome ou Edge qui agissent principalement en tant qu'assistants virtuels (résumer une page, répondre à une question), Neon est conçu pour réaliser de façon autonome des tâches complexes sur plusieurs sites internet, telles que remplir un formulaire de réservation ou comparer des articles sur divers sites d'e-commerce.

Est-ce que le traitement local des données assure une meilleure protection de la confidentialité ?

Théoriquement, oui. En gérant les demandes directement sur l'appareil de l'utilisateur plutôt qu'en les transmettant à des serveurs tiers, Opera réduit les dangers liés à la collecte massive de données. Cela indique que vos échanges avec l'intelligence artificielle demeurent sur votre appareil, un atout considérable en termes de respect de la vie privée.