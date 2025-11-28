Peu de temps après le lancement de ses nouveaux modèles Gemini 3 Pro et Nano Banana Pro, Google a été contraint de revoir sa politique d'accès gratuit. Face à une forte demande, le groupe a mis en place de nouvelles restrictions pour ménager ses serveurs et garantir la stabilité.

Les nouvelles limites pour Gemini 3 Pro en gratuit

Auparavant, les utilisateurs gratuits bénéficiaient d'une limite claire de cinq requêtes par jour avec Gemini 3 Pro, un seuil identique à celui de la version précédente, Gemini 2.5 Pro.

Désormais, cette garantie a disparu. Google évoque un simple accès de base où les limites quotidiennes peuvent changer fréquemment. Cette flexibilité permet d'ajuster la capacité en temps réel en fonction de la saturation des infrastructures et de la complexité des requêtes.

Les nouvelles limites pour Nano Banana Pro en gratuit

Pour la génération d'images, Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) subit également des restrictions. La limite de création et d'édition d'images pour les comptes gratuits a été abaissée, passant de trois à seulement deux par jour.

Google justifie cette décision en expliquant que la création et l’édition d’images sont très demandées. L'entreprise précise que ces limites seront réinitialisées quotidiennement, mais cette situation n'est pas inédite et rappelle les contraintes déjà rencontrées par des concurrents comme OpenAI.

D'autres services affectés

L'impact de la forte demande se propage à d'autres outils comme NotebookLM, pour lequel l'accès aux nouvelles fonctionnalités basées sur Nano Bana Pro a dû être temporairement suspendu.

Pour les abonnés des forfaits Google AI Pro et AI Ultra, ils conservent leurs avantages et des limites d'utilisation inchangées.