Alors que l'attention est focalisée sur les chatbots, une véritable révolution se prépare dans les coulisses. OpenAI développe activement son propre navigateur web, une initiative qui pourrait bien redéfinir les standards de la navigation internet. Selon plusieurs sources concordantes, ce projet, qui pourrait voir le jour d'abord sur macOS, ne se contente pas d'intégrer un simple assistant conversationnel. Il vise à créer une expérience de navigation profondément intelligente, où le logiciel devient un assistant proactif qui anticipe et répond aux besoins de l'utilisateur.

Un navigateur qui navigue... à votre place

L'idée fondamentale de ce nouveau navigateur est de vous décharger du travail de recherche. Plutôt que de cliquer de lien en lien, l'utilisateur interagirait directement avec l'intelligence artificielle pour obtenir une information compilée et synthétisée. Ce fonctionnement s'appuierait sur des fonctionnalités avancées :

Une gestion intelligente des onglets, pilotée par l'IA,

Une page de nouvel onglet entièrement repensée pour une interaction directe,

Un mode de navigation autonome capable d'effectuer les recherches et de présenter le résultat final.

Cette approche, bien que pouvant rappeler le mode Copilot de Microsoft Edge, promet d'aller beaucoup plus loin en automatisant des tâches complexes de bout en bout.

L'« Agent Mode » comme moteur de la révolution

Ce projet ambitieux ne part pas d'une page blanche. La technologie sous-jacente est déjà en partie fonctionnelle au sein de ChatGPT via une fonctionnalité nommée « Agent Mode ». Cet outil puissant utilise en coulisses un terminal Linux et une version de Chromium pour exécuter des tâches complexes dans le cloud. C'est ce qui lui permet déjà de répondre à des requêtes comme « crée-moi une présentation PowerPoint en utilisant mes documents et des sources sur internet ». Ce système agentique unifié constitue la base solide et éprouvée sur laquelle le futur navigateur est construit.

Une attaque frontale contre le modèle de Google

Pourquoi se lancer sur un marché aussi saturé et dominé par Google Chrome ? La stratégie d'OpenAI est claire : garder l'utilisateur au cœur de son propre écosystème. En centralisant l'accès à l'information via son IA, OpenAI attaque directement le modèle économique de Google, qui repose sur la navigation web classique et l'affichage de liens. Cette offensive relance la guerre des navigateurs, un terrain où d'autres acteurs, comme Perplexity avec son navigateur Comet, commencent également à s'aventurer. L'intérêt est tel que Sam Altman, le dirigeant d'OpenAI, a confié à The Verge : « Si Chrome est vraiment à vendre, nous devrions y jeter un coup d’œil ».

Une innovation aux conséquences potentiellement lourdes

Si la promesse d'un navigateur qui fait tout le travail pour l'utilisateur est séduisante, elle soulève des questions importantes. Deux préoccupations majeures émergent :