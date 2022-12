Après Samsung et plus récemment OnePlus, c'est au tour de la marque Oppo de prendre un engagement fort pour les mises à jour Android. Avec sa version - ou surcouche - ColorOS d'Android, Oppo va garantir quatre mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité sur certains de ses appareils.

Que Oppo emboîte aussi rapidement le pas à OnePlus est tout à fait logique. C'est une nouvelle politique qui fait donc mieux que Google en la matière. Même en étant derrière le développement d'Android, Google propose trois mises à jour majeures d'Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour ses Pixel.

Pour des modèles haut de gamme en 2023

À l'échelle mondiale, le top départ de la nouvelle politique d'Oppo sera donné sur une sélection de modèles dévoilés en 2023, sans évidemment plus de précision à ce stade. Sauf surprise, il faudra vraisemblablement s'attendre à uniquement des smartphones haut de gamme du fabricant chinois.

Oppo indique vouloir apporter " une expérience d'utilisation plus durable et plus stable, tout en continuant à développer son système d'exploitation selon les besoins des utilisateurs. "

Pour le moment et notamment avec sa gamme Find X de smartphones, Oppo s'engage sur trois mises à jour majeures et quatre ans pour les mises à jour de sécurité.

Déploiement record pour ColorOS 13

L'annonce d'Oppo a été faite en même temps que celle d'un déploiement particulièrement rapide de ColorOS 13 (Android 13).

Depuis son lancement le 18 août dernier, ColorOS 13 a été déployé sur 33 modèles de smartphones dans le monde. Ce déploiement est présenté comme le plus rapide jamais connu pour une mouture de ColorOS.

Par rapport à ColorOS 12, de l'ordre de 50 % de smartphones en plus ont été rendus compatibles au cours d'une période de quatre mois suivant le lancement, et trois fois plus d'utilisateurs ont été concernés.