Au lancement du Oppo Find N2 Flip en début d'année, on avait déjà pu apprécier le grand affichage externe et l'écran souple pliant mais sans pliure. Quelques mois plus tard, voici venir son successeur, le Oppo Find N3 Flip, qui en reprend les grandes lignes en améliorant la fiche technique.

Le smartphone conserve un grand écran externe AMOLED de 3,26 pouces en résolution 382 x 720 pixels capable d'afficher animations et mini-applications mais il dispose désormais d'un grand bloc photo uni au lieu de deux modules sortant de la coque.

Ce dernier comprend un module grand angle de 50 mégapixels, avec ouverture F/1,8 et stabilisation OIS, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels, soit une configuration plus riche que le double capteur 12 mégapixels du Galaxy Z Flip5 de Samsung.

Ecran souple sans pliure, nouvelle charnière

Côté face interne, un grand affichage souple de diagonale 6,8 pouces en format étiré se replie sur lui-même grâce à une nouvelle charnière testée pour quelque 400 000 ouvertures et fermetures.

La dalle AMOLED FHD+ offre une luminosité maximale de 1200 nits et un rafraîchissement d'écran de 120 Hz. Un poinçon loge un capteur photo de 32 mégapixels.

A bord, on trouvera un processeur Dimensity 9200 avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 à 512 Go de stockage UFS 4.0. La puce est accompagnée d'une batterie de 4300 mAh avec charge rapide 44W SuperVOOC et pourra supporter les connectivités sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.3.

La Chine d'abord, le reste du monde ensuite

L'Oppo Find N3 Flip est limité à une certification IPX4 qui le protégera de la pluie mais pas des immersions. Le smartphone est lancé avec Android 13 et la surcouche ColorOS 13.1.

Annoncé en Chine, le smartphone clapet est proposé à des tarifs allant de 6799 yuans (862 euros environ) en version 12 / 256 Go à 7599 yuans (963 euros environ) pour le modèle 12 / 512 Go. Oppo promet déjà un lancement international mais il reste à voir si cela concernera aussi les pays européens, alors que la marque tend à s'en désengager.