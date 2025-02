La marque Oppo s'apprête à revenir en force sur le segment des smartphones pliants avec l'argument d'un design ultrafin qui permettra au smartphone replié de ne pas dépasser les 10 mm...voire les 9 mm.

Le fabricant a commencé à diffuser des teasers de son futur Oppo Find N5 en le comparant son épaisseur à celle de quelques cartes de crédit ou de pièces de monnaies.

Il souligne ainsi implicitement que son smartphone et le OnePlus Open 2 qui en dérivera pour une distribution à l'international, sera parmi les plus fins du marché avec une épaisseur des faces dépliées d'environ 4 mm.

Le Oppo Find N5 officialisé ce mois-ci

Parviendra-t-il à battre le Honor Magic V3 qui fait figure de challenger ? On le saura bientôt puisque Oppo présentera officiellement son Oppo Find N5 le 20 février prochain en Chine.

Si la marque n'avait montré que quelques détails, elle le dévoile désormais complètement, laissant apparaître un grand bloc photo circulaire comptant trois capteurs photo et le Flash, avec au centre la lettre H du partenaire Hasselblad toujours chargé d'optimiser le rendu des capteurs.

Le Oppo Find N5 sera disponible en trois coloris : violet, blanc ou noir, et ces mêmes teintes seraient proposées pour le OnePlus Open 2 qui sera en principe lancé au même moment.

De la finesse et une belle fiche technique

On pourrait découvrir l'un et l'autre sous toutes les coutures lors du salon MWC 2025 de Barcelone qui se tiendra à la fin du mois. Ce sera l'occasion de confirmer sa grande finesse mais aussi la présence d'un processeur premium Snapdragon 8 Elite associé à 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.0.

Le Oppo Find N5 devrait embarquer trois modules photo de 50 mégapixels sous la forme d'un grand angle, d'un ultra grand angle et d'un téléobjectif capable de zoom optique x3.

Le smartphone pliant ultrafin devrait encore offrir une batterie de 5700 mAh avec charge rapide filaire 80W et sans fil 50W, le tout animé par l'interface ColorOS 15 reposant sur Android 15 (et OxygenOS pour le OnePlus Open 2). Le tarif devrait rester bien au-dessus des 1000 €.