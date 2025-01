Avec leur affichage pouvant se replier sur lui-même, les smartphones pliants sont très pratiques peuvent constituer des appareils 2 en 1 mais le revers de la médaille est qu'ils étaient jusqu'à présent assez épais.

"Etaient" car depuis 2024, la tendance à la cure d'amaigrissement drastique de manière à obtenir un smartphone replié d'une épaisseur presque similaire à celle d'un smartphone standard.

Sur les derniers modèles, les faces des smartphones pliants sont ramenées à moins de 5 mmm d'épaisseur pour amener à une finesse globale de moins de 10 mm une fois repliées.

Une finesse inégalée ?

Le futur smartphone Oppo Find N5 et son cousin international OnePlus Open 2 joueront bientôt à leur tour de cette finesse en égalant ou en faisant encore mieux que des machines comme le Honor Magic V3.

Le fabricant a déjà laissé entendre que son smartphone pourrait atteindre un nouveau record de finesse et a commencé à diffuser des teasers pour démontrer ce point.

De nouvelles images diffusées sur le réseau social chinois Weibo confirment un peu plus cet aspect en comparant l'épaisseur du smartphone à plusieurs objets, des pièces de monnaie aux cartes de crédit.

L'une des images semble montrer que l'épaisseur serait équivente à 4 cartes de crédit empilées, ce qui représenterait autour de 3,75 mm d'épaisseur, ce qui serait en-dessous des 4,35 mm du Honor Magic V3, le plus fin sur le marché.

L'ultrafin, tendance de 2025 ?

Le responsable de la gamme Oppo Find, Zhou Yibao, indique même que la véritable limite du Oppo Find N5 n'est en fait représentée que par l'épaisseur du port USB-C sur la tranche inférieure !

Certaines images comparent l'épaisseur du futur smartphone pliant avec celle de l'iPhone 16 Pro (8,25 mm d'épaisseur), montrant le décalage et préparant une tendance aux smartphones ultrafins qui dépassera les seuls smartphones pliants.

On devrait ainsi découvrir un Galaxy S25 Slim affiné dans quelques mois, ainsi qu'un iPhone 17 Air de 5,5 mm d'épaisseur durant le second semestre. On peut penser que les fabricants chinois seront prompts à adopter ce nouvel élan vers plus de finesse.