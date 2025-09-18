Jusqu'au 28 septembre, profitez de la sélection high-tech Leclerc avec des remises spéciales sur l'informatique, la téléphonie, les objets connectés, les trottinettes électriques ou encore les accessoires gaming.

Voici un top 10 des offres parmi les plus intéressantes à retrouver dès maintenant !

TOP 10 Leclerc : spécial high-tech

Retrouvez toutes les offres sur la page de la sélection high-tech Leclerc.

Et découvrez aussi notre top 3 des promos de la journée (caméra DJI Osmo 360, PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5x OLED Copilot+ et OnePlus Watch 2R) ou encore nos bons plans spécial tablettes Samsung !