Jusqu'au 28 septembre, profitez de la sélection high-tech Leclerc avec des remises spéciales sur l'informatique, la téléphonie, les objets connectés, les trottinettes électriques ou encore les accessoires gaming.
Voici un top 10 des offres parmi les plus intéressantes à retrouver dès maintenant !
TOP 10 Leclerc : spécial high-tech
- Clavier gaming filaire Corsair K55 RGB PRO - Noir à 49,99 € (prix officiel 64,99 €) (6 touches macro, pavé numérique, rétroéclairage RGB dynamique, touches volume et multimédia, repose-poignet, IP42, programmable avec CORSAIR iCUE)
- Écran PC gaming ASUS TUF VG32AQA1A à 239 € soit -20% (31,5" WQHD 2560 x 1440, dalle VA, 170Hz, 1 ms, 3000:1, 300 cd/m², HDR10, FreeSync Premium)
- HONOR 400 Lite 5G - 256 Go Gris à 239,90 € soit -60 € avec la carte Leclerc (6,7" AMOLED 2412 x 1080, 3500 nits, 100% DCI-P3, Dimensity 7025-Ultra octa-core, 108MP, 5230 mAh, SuperCharge 35W, IP64, résistance aux chutes...)
- Redmi Pad Pro - 256 Go WiFi Bleu à 242,99 € (prix officiel 281 €) (12,1" 2,5K 120Hz, Gorilla Glass 3, Snapdragon 7s Gen 2 4nm, stockage jusqu’à 1,5 To, 10000 mAh, charge rapide 33W, 4 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, audio Hi-Res, IP52)
- OPPO Reno13 F 5G - 256 Go Graphite à 269,90 € soit -18% (6,67" AMOLED 1,5K 120Hz, caméra 50MP, livephoto IA + éditeur IA, IP69, 5800 mAh, SUPERVOOC 45W, booster de réseau IA 2.0...)
- Redmi Note 14 Pro 5G - 256 Go Noir à 319,90 € soit -80 € avec la carte Leclerc (prix officiel 403 €) (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, caméra IA 200MP avec OIS, 5110 mAh, charge turbo 45W, double haut-parleur Dolby Atmos, Dimensity 7300-Ultra 4nm octa-core, fonctionnalités IA, WiFi 6, IP68...)
- TV QLED Hisense 55E7Q 4K - 55" à 399 € (-7%)
- Enceinte de soirée portable à roulettes JBL PartyBox Stage 320 à 499,99 € soit -100 € (240W, son JBL Pro puissant, projection de lumières, jusqu'à 18h d'autonomie, IPX4, poignée téléscopique...)
- Trottinette électrique Ausom L2 Max à 749 € soit -170 € (et prix officiel 949 €) (2x 1000W, pneus 10" x 3", max 65 km/h, autonomie 90 km, déverrouillage NFC, système de freinage double E-ABS + freins à disque)
- PC portable gaming Lenovo LOQ 83JE00GVFR à 849 € soit -150 € avec la carte Leclerc (15,6" FHD 100% sRGB, Core i5-13450HX 10 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, RTX 5050, DLSS 4, Reflex 2, Lenovo AI Engine+, RAM 24 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home, G-Sync, clavier RVB 24 zones)
Retrouvez toutes les offres sur la page de la sélection high-tech Leclerc.
