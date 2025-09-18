Caméra DJI Osmo 360 (Standard Bundle)

Conçu spécialement pour la capture à 360°, le nouveau capteur HDR carré conserve le champ d’image complet d’un capteur traditionnel de 1 pouce, tout en exploitant environ 25 % de surface photosensible en plus par rapport à un capteur rectangulaire classique.

Premier appareil photo DJI à filmer en 8K native à 360°, l'Osmo 360 s’appuie sur de larges pixels de 2,4 μm et une plage dynamique de 13,5 stops. Résultat : des séquences nettes et colorées, même en conditions de faible luminosité comme en ville de nuit.

En mode objectif unique, activez le mode Boost pour filmer en 4K à 120 ips avec un champ de vision impressionnant de 170°.

D’une simple pression, capturez des panoramas à 360° allant jusqu’à 120MP (16K). Chaque détail ressort avec une netteté exceptionnelle pour une immersion totale.

Grâce à une puce d’imagerie puissante et un système de refroidissement optimisé, profitez de 100 minutes d’enregistrement continu en 8K/30 ips, ou jusqu’à 190 minutes en 6K 360°.

Tous les formats vidéo bénéficient d’une profondeur de 10 bits, soit plus d’un milliard de couleurs capturées. Le mode D-Log M offre une plage dynamique étendue, idéale pour la post-production.

Compatible avec les accessoires Osmo Action, la caméra dispose aussi d’un filetage 1/4 pouce pour plus de flexibilité. Vous pouvez également connecter jusqu’à deux émetteurs DJI Mic sans récepteur supplémentaire pour un son clair et détaillé.

PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5x 14Q8X9 OLED Copilot+

Il est équipé d’un écran OLED de 14 pouces WUXGA (1920 x 1200), offrant une luminosité de 400 nits. Il prend en charge le HDR, pour des contrastes plus riches et une meilleure plage dynamique, ainsi que l’espace colorimétrique DCI-P3, offrant des couleurs plus larges et plus fidèles que le sRGB classique.

Sous le capot, il intègre le processeur Qualcomm Snapdragon X Plus, basé sur l’architecture ARM et la microarchitecture personnalisée Oryon. Ce processeur haute performance assure une grande réactivité et une gestion efficace des applications grâce à sa mémoire cache étendue.

Il est également doté d’un GPU Adreno intégré, offrant des performances graphiques fluides pour le multimédia et les tâches visuelles exigeantes. Le Snapdragon X Plus intègre une Unité de Traitement Neuronal (NPU) capable d’exécuter des applications d’intelligence artificielle, optimisant ainsi les performances et la gestion des tâches en temps réel. Il est épaulé par 16 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD de 512 Go.

Côté système et connectivité, le PC tourne sous Windows 11 et supporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3.

OnePlus Watch 2R

Elle est équipée d’un boîtier en aluminium léger et d'un écran AMOLED de 1,43 pouce offrant une résolution de 466 x 466 pixels et une densité de 326 PPI. Sa luminosité atteint 600 nits en usage standard et peut grimper jusqu’à 1000 nits en mode haute luminosité, assurant une parfaite lisibilité même en extérieur.

La montre bénéficie d’une étanchéité certifiée 5 ATM et IP68, et son GPS double fréquence (L1 + L5) garantit un suivi précis de vos déplacements, même en milieu urbain complexe.

Animée par Wear OS 4, elle associe les chipsets Snapdragon W5 et BES2700, épaulés par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Son autonomie atteint jusqu’à 100 heures en mode connecté, 48 heures en usage intensif et 12 jours en mode économie d’énergie. La recharge rapide VOOC permet de récupérer 24 heures d’autonomie en 10 minutes, et une charge complète est atteinte en une heure.

Conçue pour le sport, la montre prend en charge plus de 100 disciplines, du running au tennis en passant par le badminton, avec un suivi détaillé et personnalisé. Pour la santé, la montre propose une surveillance avancée du sommeil, du stress et de la fréquence cardiaque, avec alertes intelligentes, rappels d’activité et analyses quotidiennes.

