On commence ce spécial tablettes Samsung par la Galaxy Tab S9 FE+ WiFi 128 Go.

Elle offre un grand écran immersif de 12,4 pouces WUXGA+ (2304 x 1440), idéal pour le multimédia, la lecture et la création de contenu.

Grâce à la technologie Vision Booster, l’écran s’adapte automatiquement au contraste et aux couleurs, vous permettant de voir parfaitement vos contenus même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 90 Hz rend les mouvements et le scroll plus fluides, tout en réduisant les émissions de lumière bleue.

Conçue pour vous accompagner partout, la Galaxy Tab S9 FE+ combine batterie longue durée de 10 090 mAh et robustesse certifiée IP68, résistant à l’eau et à la poussière.

Le S Pen inclus permet de dessiner et prendre des notes avec une sensation d’écriture proche du papier. La tablette prend également en charge le Bluetooth 5.3 et le WiFi 6, et intègre 2 haut-parleurs avec son AKG.

Vous pouvez retrouver la Galaxy Tab S9 FE+ WiFi 128 Go en gris anthracite à 378,78 € en ce moment chez Cdiscount.





Voici quelques autres tablettes Samsung proposées à prix réduit :

