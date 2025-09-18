On commence ce spécial tablettes Samsung par la Galaxy Tab S9 FE+ WiFi 128 Go.
Elle offre un grand écran immersif de 12,4 pouces WUXGA+ (2304 x 1440), idéal pour le multimédia, la lecture et la création de contenu.
Grâce à la technologie Vision Booster, l’écran s’adapte automatiquement au contraste et aux couleurs, vous permettant de voir parfaitement vos contenus même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 90 Hz rend les mouvements et le scroll plus fluides, tout en réduisant les émissions de lumière bleue.
Conçue pour vous accompagner partout, la Galaxy Tab S9 FE+ combine batterie longue durée de 10 090 mAh et robustesse certifiée IP68, résistant à l’eau et à la poussière.
Le S Pen inclus permet de dessiner et prendre des notes avec une sensation d’écriture proche du papier. La tablette prend également en charge le Bluetooth 5.3 et le WiFi 6, et intègre 2 haut-parleurs avec son AKG.
Vous pouvez retrouver la Galaxy Tab S9 FE+ WiFi 128 Go en gris anthracite à 378,78 € en ce moment chez Cdiscount.
Voici quelques autres tablettes Samsung proposées à prix réduit :
- Samsung Galaxy Tab S10 FE - WiFi 128 Go + Chargeur secteur 25W à 479 € soit -17% (10,9" WUXGA+ 2304 x 1440, 4 capteurs photo dont 13MP principal, 8000 mAh, Exynos 1580 8 cœurs jusqu'à 2,9 GHz, stockage jusqu'à 2 To, Gemini, WiFi 6, Bluetooth 5.3, IP68, S Pen inclus)
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE WiFi 128 Go + Book Cover avec clavier à 499,99 € (-17%)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+ - WiFi 128 Go Gris Anthracite à 577,92 € (prix officiel 750,02 €) (13,1" WQXGA+ 2880 x 1800, 4 capteurs photo dont 13MP principal, 10090 mAh, Exynos 1580 8 cœurs jusqu'à 2,9 GHz, stockage jusqu'à 2 To, Gemini, WiFi 6, Bluetooth 5.3, IP68, S Pen inclus)
Aussi disponible en version 12 + 256 Go sur Cdiscount à 499,99 €
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra - WiFi 256 Go Gris Anthracite à 830 € (prix officiel 1 350,02 €) (14,6" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, 2960 x 1848, 930 nits, Galaxy AI, RAM 12 Go, 13MP + 12MP, 11200 mAh, WiFi 7, Bluetooth 5.3, charge inversée, 4 haut-parleurs Dolby Atmos, IP68...)
- Samsung Galaxy Tab S11 - WiFi 128 Go + Chargeur secteur 25W à 849 € avec le coupon de -50 € pour les membres Prime (11" Dynamic AMOLED 2X 120Hz WQXGA 2560 x 1600, MediaTek MT6991 octa-core, RAM 12 Go, 8400 mAh, 13MP, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, IP68, glisser-déposer de fenêtres et d'applications)
Aussi disponible chez Darty à 899,99 € avec Book cover, clavier et Microsoft 365 offerts
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra - WiFi 256 Go + Chargeur secteur 25W à 1 189 € avec le coupon de -150 € pour les membres Prime (14,6" Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ 2960 x 1848, max 1600 nits, MediaTek MT6991 octa-core, RAM 12 Go, 11600 mAh, 13MP + 8MP, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68, glisser-déposer de fenêtres et d'applications)
Aussi disponible chez Darty avec 100 € de remise pour les abonnés Darty Max et Book cover, clavier et Microsoft 365 offerts
