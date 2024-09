Depuis plusieurs semaines, les clients disposant d'un forfait 4G mobile Orange et Sosh ont l'opportunité de bénéficier de la 5G sans surcoût. Instaurée à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dont Orange est un partenaire premium et fournisseur officiel, le déploiement de cette offre gratuite a été progressif pour une activation avant le 18 juillet.

Pour Orange, et au-delà d'un aspect découverte de la 5G, il s'agissait de capitaliser sur une connexion qui profite d'une efficacité énergétique bien meilleure et de participer au désengorgement du réseau 4G dans les lieux les plus fréquentés.

Ce cadeau devait prendre fin le lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques qui se déroulera le 8 septembre 2024. Finalement, la 5G gratuite pour les clients 4G Orange et Sosh concernés va être prolongée.

Prolongation jusqu'à la fin du mois

À Numerama, l'opérateur indique que cet accès gratuit à sa 5G se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre. Un SMS pour prévenir de l'arrêt de l'opération sera envoyé à partir du 24 septembre. Ce sont quelques jours en plus pour faire découvrir la 5G, mais Orange n'a manifestement pas l'intention de la brader avec un basculement général pour l'ensemble de ses forfaits.

La question pour Orange est de savoir si des abonnés ayant profité de l'accès gratuit à la 5G seront enclins à transformer l'essai... au prix d'une hausse de tarif de leur forfait.

Le réseau d'Orange a tenu le choc pendant les Jeux olympiques et a même enregistré un trafic record avec un pic à plus de 1,8 Tbit/s, lors de la victoire le 2 août du nageur Léon Marchand dans la finale du 200 mètres quatre nages.