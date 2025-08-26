Changer d'opérateur fibre sans frais, c'est possible. Orange et Sosh proposent de rembourser vos frais de résiliation et d'offrir la mise en service. Voici comment choisir la meilleure offre.

L'offre Orange : le remboursement maximum

L'offre d'Orange se positionne comme la solution la plus complète. Elle prend en charge vos frais de résiliation jusqu'à 150 € et vous offre les 49 € de frais de mise en service, pour une économie totale pouvant atteindre 199 €. Cette option est donc idéale si vous êtes engagé chez un opérateur dont les pénalités de départ sont élevées et dépassent la barre des 100 €.

L'offre Sosh : l'alternative directe

De son côté, Sosh propose une alternative très efficace. L'opérateur rembourse vos frais de résiliation à hauteur de 100 € et annule les 39 € de frais de mise en service, soit un avantage total de 139 €. Cette formule est parfaitement adaptée si vos frais de résiliation sont standards et ne dépassent pas 100 €, ce qui correspond à la majorité des cas.

Orange Livebox Fibre vs Boîte Sosh

Si ces offres de remboursement vous donnent envie de passer à la fibre chez Orange ou Sosh, l'étape suivante est de choisir le forfait qui correspond le mieux à vos besoins.

Voici un comparatif rapide de la Livebox Fibre d'Orange et de la Boîte Sosh, deux offres qui partagent le meilleur : la même box (Livebox S avec WiFi 7) et la même vitesse (jusqu'à 2 Gbit/s), avec cependant 4 différences clés :

La TV : elle est incluse chez Orange. Chez Sosh, c'est une option à 5 €/mois.

➡️ Choisissez Orange si :

Vous voulez un pack tout-en-un avec la TV incluse,

Vos frais de résiliation à payer sont supérieurs à 100 €.

➡️ Choisissez Sosh si :

Vous voulez le prix le plus bas et la liberté du sans engagement,

La TV n'est pas votre priorité (ou vous êtes d'accord pour l'option à 5 €).



