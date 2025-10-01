Orange frappe fort et propose une offre inédite pour ses clients : une remise de 50% sur l'abonnement ChatGPT Plus pendant six mois. C'est l'opportunité idéale de découvrir ou de redécouvrir toutes les capacités étendues de l'IA.

Voici l'offre en détail :

Réduction : 50% pendant 6 mois

50% pendant 6 mois Prix après remise : 11,50 €/mois (au lieu de 23 €/mois)

11,50 €/mois (au lieu de 23 €/mois) Prix après 6 mois : 23 €/mois

23 €/mois Engagement : Sans engagement

Sans engagement Pour qui ? Clients Orange mobile et internet en France métropolitaine, qu'ils soient nouveaux utilisateurs de ChatGPT ou abonnés gratuits n'ayant jamais souscrit à l'offre Plus.

Pour rappel, ChatGPT Plus n'est pas qu'un simple chatbot. Il peut également vous aider à :

Rédiger des textes de toutes sortes (emails, articles, scripts...).

Générer des images et des vidéos à partir de descriptions textuelles.

Analyser des documents et des données complexes.

Créer des graphiques et des visualisations.

Coder ou obtenir de l'aide au développement.

Trouver de l'inspiration et obtenir des réponses rapides à vos questions.

Les avantages exclusifs de la version Plus

L'abonnement ChatGPT Plus offre des fonctionnalités améliorées et des performances accrues par rapport à la version gratuite :

Limites étendues sur l'utilisation de la messagerie,

Téléchargements de fichiers et analyse avancée des données optimisés,

Capacités de génération d'images et de vidéos plus poussées,

Accès aux modes vocaux standard et avancé,

La possibilité de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement général.





➡️ Découvrir l'offre ChatGPT Plus d'Orange



À retrouver également dans nos bons plans mobile :