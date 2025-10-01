Orange frappe fort et propose une offre inédite pour ses clients : une remise de 50% sur l'abonnement ChatGPT Plus pendant six mois. C'est l'opportunité idéale de découvrir ou de redécouvrir toutes les capacités étendues de l'IA.

Voici l'offre en détail :

  • Réduction : 50% pendant 6 mois
  • Prix après remise : 11,50 €/mois (au lieu de 23 €/mois)
  • Prix après 6 mois : 23 €/mois
  • Engagement : Sans engagement
  • Pour qui ? Clients Orange mobile et internet en France métropolitaine, qu'ils soient nouveaux utilisateurs de ChatGPT ou abonnés gratuits n'ayant jamais souscrit à l'offre Plus.

Pour rappel, ChatGPT Plus n'est pas qu'un simple chatbot. Il peut également vous aider à :

  • Rédiger des textes de toutes sortes (emails, articles, scripts...).
  • Générer des images et des vidéos à partir de descriptions textuelles.
  • Analyser des documents et des données complexes.
  • Créer des graphiques et des visualisations.
  • Coder ou obtenir de l'aide au développement.
  • Trouver de l'inspiration et obtenir des réponses rapides à vos questions.

Les avantages exclusifs de la version Plus

L'abonnement ChatGPT Plus offre des fonctionnalités améliorées et des performances accrues par rapport à la version gratuite :

  • Limites étendues sur l'utilisation de la messagerie,
  • Téléchargements de fichiers et analyse avancée des données optimisés,
  • Capacités de génération d'images et de vidéos plus poussées,
  • Accès aux modes vocaux standard et avancé,
  • La possibilité de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement général.

➡️ Découvrir l'offre ChatGPT Plus d'Orange


