Orange frappe fort et propose une offre inédite pour ses clients : une remise de 50% sur l'abonnement ChatGPT Plus pendant six mois. C'est l'opportunité idéale de découvrir ou de redécouvrir toutes les capacités étendues de l'IA.
Voici l'offre en détail :
- Réduction : 50% pendant 6 mois
- Prix après remise : 11,50 €/mois (au lieu de 23 €/mois)
- Prix après 6 mois : 23 €/mois
- Engagement : Sans engagement
- Pour qui ? Clients Orange mobile et internet en France métropolitaine, qu'ils soient nouveaux utilisateurs de ChatGPT ou abonnés gratuits n'ayant jamais souscrit à l'offre Plus.
Pour rappel, ChatGPT Plus n'est pas qu'un simple chatbot. Il peut également vous aider à :
- Rédiger des textes de toutes sortes (emails, articles, scripts...).
- Générer des images et des vidéos à partir de descriptions textuelles.
- Analyser des documents et des données complexes.
- Créer des graphiques et des visualisations.
- Coder ou obtenir de l'aide au développement.
- Trouver de l'inspiration et obtenir des réponses rapides à vos questions.
Les avantages exclusifs de la version Plus
L'abonnement ChatGPT Plus offre des fonctionnalités améliorées et des performances accrues par rapport à la version gratuite :
- Limites étendues sur l'utilisation de la messagerie,
- Téléchargements de fichiers et analyse avancée des données optimisés,
- Capacités de génération d'images et de vidéos plus poussées,
- Accès aux modes vocaux standard et avancé,
- La possibilité de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement général.
➡️ Découvrir l'offre ChatGPT Plus d'Orange
