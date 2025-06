Le "Coup de Pouce Internet" est l'offre sociale d'Orange, pensée pour rendre l'accès à internet et aux services essentiels plus abordable pour les foyers aux revenus modestes. Cette offre est particulièrement intéressante car elle est sans engagement, sans frais de résiliation et sans changement de tarif.

Qui peut en bénéficier ?

Cette offre est réservée aux personnes dont le quotient familial CAF ou MSA est inférieur ou égal à 700 €. Les bénéficiaires de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) sont également éligibles. Par exemple, si vous touchez le RSA ou l'AAH, vous pourriez être concerné. Pour vérifier votre éligibilité, vous devrez obtenir une attestation de votre organisme (CAF, MSA ou Caisse de retraite pour l'ASPA).

Que comprend l'offre pour 15,99 €/mois ?

Pour un prix très accessible de 15,99 € par mois (location de Livebox incluse), le Coup de Pouce Internet offre un ensemble complet de services :

Internet : Que vous soyez éligible à la fibre ou à l'ADSL. Avec la fibre, les débits peuvent atteindre jusqu'à 500 Mbit/s en symétrique.





Que vous soyez éligible à la fibre ou à l'ADSL. Avec la fibre, les débits peuvent atteindre jusqu'à 500 Mbit/s en symétrique. Téléphone : Profitez des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, dans les DOM et vers plus de 110 destinations internationales.





Profitez des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, dans les DOM et vers plus de 110 destinations internationales. TV d'Orange : Accédez à jusqu'à 200 chaînes TV avec le décodeur Orange (frais d'activation 40 €).

Des avantages supplémentaires pour faciliter votre quotidien numérique

Au-delà des services de base, le Coup de Pouce Internet vous permet également de profiter de :

Un ordinateur portable reconditionné : Si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez acheter un PC portable reconditionné pour seulement 169 €, payable en 3 ou 4 mensualités. Ces ordinateurs, fournis par le partenaire AfB, sont équipés de Windows 10 et doivent être commandés dans les 3 mois suivant la souscription.





Si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez acheter un PC portable reconditionné pour seulement 169 €, payable en 3 ou 4 mensualités. Ces ordinateurs, fournis par le partenaire AfB, sont équipés de Windows 10 et doivent être commandés dans les 3 mois suivant la souscription. Des ateliers numériques gratuits : Pour ceux cherchant à être plus à l'aise avec le numérique au quotidien, Orange propose des ateliers gratuits sur diverses thématiques.





Pour ceux cherchant à être plus à l'aise avec le numérique au quotidien, Orange propose des ateliers gratuits sur diverses thématiques. Un tarif préférentiel sur un forfait mobile : Si vous avez besoin d'un mobile, vous pouvez bénéficier d'une remise Open sur un forfait mobile, et Orange propose également une gamme de smartphones reconditionnés garantis 2 ans.





Découvrir l'offre Coup de Pouce Internet d'Orange





