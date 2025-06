Pour les abonnés Orange TV et y compris Sosh, Orange propose actuellement et jusqu'au 2 juillet prochain une vente flash estampillée Disney+. Pendant six mois, elle permet d'essayer gratuitement le forfait Disney+ Standard avec pub. Un forfait qui est normalement au tarif de 5,99 € par mois.

Ce cadeau est réservé aux clients non abonnés à Disney+ et n'ayant pas résilié Disney+ au cours des 12 derniers mois. Il est précisé que l'accès au service Disney+ nécessite la création et l'activation d'un compte auprès de Disney.

Pour profiter de l'essai gratuit de six mois (résiliable à tout moment), la souscription peut se faire depuis l'écran TV (chaîne 68), l'application Orange TV ou orange.fr. L'offre promotionnelle est à chaque fois mise en avant.

Un accord de distribution avec Orange

Orange est devenu le distributeur de Disney en France. Un accord signé fin 2024 s'articule autour d'un renforcement de l'accès aux contenus Disney et un enrichissement de l'offre de divertissement pour les abonnés de la TV d'Orange.

C'est notamment suite à cet accord que la plateforme Disney+ a rejoint d'autres plateformes de streaming (Netflix et Paramount+) pour une remise de 5 € par mois qui est associée à l'offre haut de gamme Livebox Max.

Un autre aspect de l'accord de distribution concerne l'accès aux films Disney dans un délai de quatre mois après leur sortie en salles sur le service VOD d'Orange.