Si vous êtes un ancien client Orange détenteur d'une offre Livebox Play Fibre, ouvrez l'œil ! L'opérateur a décidé de modifier automatiquement votre contrat. Au programme : une augmentation du débit de votre connexion fibre, mais aussi, revers de la médaille, une hausse de votre facture mensuelle. Une modification appliquée d'office qui demande votre attention.

Plus de débit, mais aussi plus cher

Concrètement, qu'est-ce qui change sur cette ancienne offre ? Depuis quelques jours, les abonnés de l'ancienne offre Livebox Play Fibre reçoivent un courriel de l'opérateur Orange, leur indiquant des modifications à prévoir au niveau du débit accessible.

Et sur le papier, l'offre est séduisante puisque l'opérateur indique désormais l'accès à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en débit ascendant... L'offre s'accompagne de la mise à disposition d'un répéteur Wi-Fi 6 et même d'une réduction sur l'abonnement Netflix... Trop beau pour être vrai ? En effet...

Car en contrepartie de cette amélioration de votre connexion fibre, le tarif mensuel de l'abonnement grimpe de 3 euros.

Un changement automatique... mais réversible !

Le point qui fâche certains utilisateurs, c'est que cette modification est appliquée automatiquement par l'opérateur historique. Pas besoin de donner votre accord pour voir votre débit et votre facture augmenter.

La décision est unilatérale et concrètement, il vous est impossible de refuser la modification du contrat...Orange ne laisse pas le choix à ses clients, si ce n'est de contacter le service client pour changer d'offre et basculer vers une formule moins chère... Et là encore, la situation est lunaire puisque si vous souhaitez faire évoluer votre formule vers le bas, il faudra composer avec 49€ de frais, et donc dans tous les cas, le client devra payer...

Pourquoi cette évolution sur une vieille offre ?

Pourquoi Orange modifie-t-il ainsi une offre qui n'est plus commercialisée ? L'objectif est peut-être d'harmoniser ses anciennes offres avec les débits proposés aujourd'hui ou d'inciter subtilement les clients à migrer vers des forfaits plus récents et potentiellement plus chers, notamment vers la nouvelle Livebox 7 fraichement sortie. Si vous êtes concerné, c'est peut-être l'occasion de comparer le nouveau tarif de votre Livebox Play Fibre avec les offres actuelles du marché, chez Orange ou ailleurs, pour voir si une meilleure option s'offre à vous.

Dans tous les cas ce genre de pratique reste assez déplorable. Certes, les offres historiques doivent bien disparaitre un jour, néanmoins puisque c'est Orange qui souhaite opérer les modifications, les frais de résiliation ou liés au changement vers une offre plus accessible n'ont pas franchement lieu d'être... si ce n'est pour pousser les utilisateurs à s'orienter vers des offres plus chères et qui dégagent donc plus de marge...