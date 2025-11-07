C'était le gros point noir de la dernière offre Livebox 7. Orange, qui a lancé sa box Wi-Fi 7 en avril 2025, n'avait toujours pas de répéteur compatible.

Un retard notable face à Free, SFR et Bouygues, qui en proposent tous. Cette situation obligeait les clients à se contenter d'un répéteur Wi-Fi 6, bridant l'expérience. Ce décalage est bientôt de l'histoire ancienne.

Comment cette arrivée a-t-elle été découverte ?

L'information provient d'une fuite très fiable. Un nouveau produit Orange a été repéré (nom de code WFA137938) dans la base de données de la Wi-Fi Alliance. L'organisme, qui certifie les appareils sans fil, a listé ce nouveau répéteur le 29 octobre.



Cette certification est l'étape quasi finale avant une commercialisation. Orange rattrape donc enfin la concurrence (Freebox Ultra, Bbox ultym) qui intègre déjà cet équipement.

Quelles seront les caractéristiques de ce répéteur Wi-Fi 7 ?

La certification Wi-Fi Alliance confirme la stratégie d'Orange. Le répéteur sera compatible Wi-Fi 7, mais uniquement en bi-bande (2.4 GHz et 5 GHz). Il fait l'impasse sur la bande des 6 GHz.



C'est cohérent avec les Livebox 7 et Livebox S. L'opérateur avait justifié ce choix en avril, estimant que la bande 6 GHz "perturbait" le reste du réseau. Ce répéteur bi-bande reste indispensable pour étendre les performances du Wi-Fi 7 dans les grandes habitations.

Quand ce nouveau répéteur sera-t-il disponible ?

L'opérateur n'a rien officialisé. Cependant, plusieurs indices pointent vers un lancement imminent. Le répéteur Wi-Fi 6 est actuellement listé comme "non disponible" sur la boutique en ligne d'Orange.

C'est un signe qu'Orange vide ses stocks. La prochaine période commerciale de l'opérateur débute le 20 novembre. Il est très probable que ce nouveau matériel soit lancé à ce moment.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles offres Livebox auront ce répéteur ?

Il est fort probable que ce répéteur Wi-Fi 7 soit réservé aux offres premium. Il devrait logiquement accompagner la Livebox Max Fibre (qui propose 3 répéteurs sur demande) et peut-être la Livebox Up Fibre (1 répéteur). Les clients Sosh (Livebox S) devront sans doute l'acheter en option.

Pourquoi Orange était-il en retard sur le Wi-Fi 7 ?

Orange a bien lancé une Livebox 7 compatible Wi-Fi 7 en avril 2025. Cependant, l'opérateur n'avait pas l'accessoire d'extension réseau. Les clients ne profitaient donc pas du plein potentiel du Wi-Fi 7 dans les zones couvertes par l'ancien répéteur Wi-Fi 6.