C'est la fin d'une certaine tranquillité pour les abonnés Orange profitant de Disney+ via leur offre internet. L'opérateur historique a commencé à prévenir ses clients par email : la dernière augmentation des tarifs du service de streaming sera répercutée sur leur facture à partir du 3 novembre 2025.

Une mauvaise nouvelle qui confirme la tendance inflationniste sur le marché de la SVoD, où les prix d'appel agressifs semblent appartenir au passé.

Quels sont les nouveaux tarifs et qui est concerné ?

L'email envoyé par Orange est clair et détaille la nouvelle grille tarifaire. Concrètement, les abonnés qui ont souscrit à l'option Disney+ via leur Livebox verront leur facture mensuelle grimper :

L'offre Disney+ Standard avec publicité passe à 6,99 €/mois (soit +1 €).

passe à 6,99 €/mois (soit +1 €). L'offre Disney+ Standard (sans pub, 2 écrans) passe à 10,99 €/mois (soit +1 €).

(sans pub, 2 écrans) passe à 10,99 €/mois (soit +1 €). L'offre Disney+ Premium (4K, 4 écrans) passe à 15,99 €/mois (soit +2 €).

Une seule catégorie d'abonnés est pour l'instant épargnée par cette hausse : les clients de l'offre haut de gamme Livebox Max, qui bénéficient toujours d'une remise de 5 € sur leur option.

Pourquoi cette augmentation maintenant ?

Il ne s'agit pas d'une décision unilatérale d'Orange, mais de la simple répercussion de la stratégie tarifaire de Disney+. Depuis son lancement en France en 2020 à un prix d'appel très agressif de 6,99 € pour l'offre complète, la plateforme n'a cessé d'augmenter ses prix, presque chaque année. En cinq ans, le tarif de son offre premium a plus que doublé, passant de 6,99 € à 15,99 €, se rapprochant dangereusement des prix de son principal concurrent, Netflix.





Cette inflation s'est accompagnée d'une fragmentation de l'offre (arrivée de la publicité, perte de la 4K sur les forfaits intermédiaires) et de la fin de partenariats historiques, comme celui avec Canal+.

Quelles sont les conséquences pour les consommateurs ?

Cette inflation constante des tarifs, combinée à la multiplication des plateformes, marque la fin de l'âge d'or du streaming bon marché. Les fournisseurs d'accès à Internet, qui servaient autrefois de rempart en négociant des tarifs préférentiels, semblent désormais contraints de suivre le rythme imposé par les géants du contenu.





Pour les consommateurs, la seule option reste la flexibilité. Orange rappelle d'ailleurs que l'option Disney+ peut être modifiée ou résiliée "à tout moment, sans frais", directement depuis l'espace client. Face à cette hausse généralisée, le risque est de voir un retour en force du piratage, une pratique qui avait largement reculé avec l'arrivée d'offres légales et abordables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette augmentation de prix prendra-t-elle effet ?

La nouvelle tarification sera appliquée sur les factures des abonnés Orange concernés à partir du 3 novembre 2025.

Suis-je concerné si j'ai une offre Livebox Max ?

Non, pas directement. Les abonnés à l'offre Livebox Max continuent de bénéficier d'une remise de 5 € par mois sur leur option (Netflix, Max ou Disney+). Cette remise permet d'absorber en grande partie l'augmentation, mais le prix de base de l'option a bien augmenté.

Puis-je résilier mon option Disney+ si je ne suis pas d'accord avec cette hausse ?

Oui, absolument. L'option Disney+ via Orange est sans engagement. Vous pouvez la modifier ou la résilier à tout moment depuis votre décodeur TV ou votre Espace Client en ligne, sans aucun frais.