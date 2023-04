Tous les opérateurs nous avaient prévenus, ils allaient augmenter le tarif de leurs différents abonnements, que ce soit pour les nouveaux abonnés et même parfois pour les abonnés actuels, enfin tous sauf un, en l'occurrence Free qui par l'intermédiaire de Xavier Niel avait annoncé des prix maintenus pour les 4 prochaines années.

Orange augmente encore le prix de ses abonnements internet Livebox

C'est à signaler, c'est la seconde fois en 2023 qu’Orange va augmenter ses prix. Après une première hausse effective en février 2023 de 1 à 2 € selon les forfaits, c'est ce jeudi 6 avril que le géant internet français a procédé à une nouvelle hausse des prix. Seule bonne nouvelle, cette hausse ne concerne que les nouveaux abonnés.

L'offre d'entrée de gamme, la Livebox Fibre avec des débits symétriques de 500 Mb/s et le WiFi 5 augmente de 1 € par mois et passe ainsi à 24,99 €/mois pendant 1 an puis 42,99 €/mois ensuite. Même chose pour la Livebox Up Fibre avec des débits de 2 Gb/s partagés / 600 Mb/s avec répéteur WiFi 6 qui passe donc à 32,99 € par mois pendant 12 mois puis 50,99 €/mois ensuite. Enfin même traitement pour la Livebox Max Fibre, 2 Gb/s / 800 Mb/s et WiFi 6E, qui passe à 37,99 € par mois puis 55,99 € par mois ensuite, avec la aussi donc une augmentation de 1 € la première année et les suivantes.



Sosh n'est pas en reste

Sosh, la filiale d'Orange, suit le même chemin et procède de la même façon à une hausse de prix d'un euro par mois la première année et les suivantes. Vous trouverez ainsi maintenant la Boîte Sosh fibre à 20,99 € par mois la première année puis à 30,99 € par mois ensuite.

Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, la même hausse s'applique aux offres ADSL :)

Si vous souhaitez faire jouer la concurrence et abaisser les prix, n'hésitez pas à consulter l'excellent forfait mobile YouPrice 100 Go sur réseaux Orange ou SFR à moins de 10 €, ou encore les forfaits fibre en très (très) haut débit avec plus de 2 Gbps !