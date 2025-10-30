La géolocalisation s'apprête à faire un bond de géant. Oubliez la marge d'erreur de plusieurs mètres de votre GPS ou de Galileo. L'opérateur Orange, sa filiale Totem (qui gère les pylônes) et la société américaine Point One Navigation ont annoncé un partenariat majeur. Ils vont déployer le plus grand réseau de correction GNSS d'Europe, promettant une précision au centimètre près.

Comment ce "super GPS" va-t-il fonctionner ?

L'accord va permettre à Point One d'installer et de gérer ses propres stations de base sur plus de 500 sites de Totem en France et en Espagne. En utilisant ces points hauts, les stations vont capter les signaux GNSS (Global Navigation Satellite System) et les corriger en temps réel. C'est ce qu'on appelle la technologie RTK (Real Time Kinematic).





Orange Business fournira la connectivité 4G/5G et les cartes SIM M2M pour relier tout ce réseau. L'objectif affiché est de garantir un fonctionnement continu et fiable du réseau.

Quels secteurs ont besoin d'une telle précision ?

Une précision de plusieurs mètres est suffisante pour votre GPS, mais elle est inutile pour des opérations critiques. Le réseau de Point One vise des secteurs professionnels qui exigent une fiabilité absolue. Cela inclut :

La construction et l'arpentage.

L'agriculture de précision.

La robotique et les véhicules guidés augmentés (AGV).

et les véhicules guidés augmentés (AGV). La sécurité publique et les véhicules autonomes.

Pour ces usages, la différence entre un mètre et un centimètre est fondamentale pour leurs opérations.

En quoi ce partenariat est-il original ?

Le modèle économique est ce qui distingue cet accord. Contrairement aux accords traditionnels où l'opérateur télécom prend une part des revenus, Point One reste propriétaire de son équipement et garde le contrôle opérationnel total de son réseau. Orange et Totem agissent comme partenaires technologiques (fourniture des sites et de la connectivité) et commerciaux.



Orange Business pourra recommander les solutions de Point One à ses clients, ouvrant la voie à des opportunités de co-vente pour de nouveaux marchés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le GNSS et le RTK ?

Le GNSS (Global Navigation Satellite System) est le terme générique pour les systèmes de positionnement par satellite, comme le GPS américain, le Galileo européen ou le GLONASS russe. Le RTK (Real Time Kinematic) est une technique de correction qui compare les signaux de plusieurs stations au sol pour corriger les erreurs et obtenir une précision centimétrique.

Qu'est-ce que Totem ?

Totem est une filiale d'Orange, créée en 2021. C'est une "TowerCo", une entreprise qui possède et gère les infrastructures passives de télécommunication (les pylônes, les antennes, les points hauts) d'Orange en France et en Espagne.

Quand ce service sera-t-il disponible ?

L'annonce vient d'être faite. Le déploiement sur les 500 sites va commencer, permettant aux clients de Point One de profiter "immédiatement" (selon le communiqué) de ces données de haute précision là où le réseau est actif.