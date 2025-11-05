Orano, en partenariat avec Capgemini, lance une phase d'essai de quatre mois pour Hoxo, un robot humanoïde intelligent. Déployé sur le site de Melox (Gard), ce projet vise à assister les opérateurs dans des tâches complexes et à améliorer la sécurité en milieu nucléaire.

L'industrie nucléaire est depuis longtemps pionnière en matière de robotique, utilisant des automates pour des opérations en environnements inaccessibles ou dangereux.

Cependant, l'arrivée d'un robot de forme humanoïde sur un site de production marque une étape significative. Orano, leader du cycle du combustible nucléaire, vient de lancer une expérimentation inédite sur son site de Melox, dans le Gard, en partenariat avec le groupe Capgemini.

Hoxo, un concentré de technologie au service de l'humain

Le protagoniste de cette première mondiale se nomme Hoxo. Du haut de son mètre trente-cinq pour 35 kg, ce robot n'est pas un simple automate intelligent.

Conçu en Chine et doté des solutions logicielles développées par Capgemini, il embarque une intelligence artificielle et des capteurs avancés. Ces technologies lui confèrent une perception de son environnement en temps réel, une capacité de navigation autonome et la faculté d'interagir avec les équipes.

Sa forme humanoïde est un atout majeur, lui permettant de se mouvoir avec agilité dans des installations pensées par et pour des humains.

Quelles missions pour un robot dans une usine nucléaire ?

L'objectif principal est d'assister les collaborateurs et de renforcer la sécurité. Durant une phase de test de quatre mois à l'École des Métiers d'Orano, Hoxo va apprendre à réaliser des tâches précises.

Orano a déjà identifié plusieurs cas d'usage : apporter des outils lors d'opérations de maintenance, effectuer des prélèvements radiologiques ou encore aider à la manutention de fûts radioactifs.

En prenant en charge des tâches répétitives ou physiquement exigeantes, le robot doit soulager les opérateurs et limiter leur exposition aux risques.

Une collaboration pour redéfinir l'interaction homme-machine

Ce projet est le fruit d'une collaboration étroite entre l'expertise industrielle d'Orano et l'innovation technologique de Capgemini. Pour Arnaud Capdepon, directeur d’Orano Melox, Hoxo combine une solution robotique intelligente au savoir-faire des équipes sur site.

L'ambition n'est pas de remplacer l'humain, mais de créer une complémentarité. Le robot pourrait devenir un "garant des bons standards industriels", libérant du temps aux salariés pour des tâches à haute valeur ajoutée.

L'initiative est pensée pour être évolutive, afin de répondre aux futurs besoins industriels et de renforcer la compétitivité du secteur. L'expérimentation de ces quatre mois sera donc décisive pour confirmer le champ d'application de Hoxo et imaginer les prochaines étapes de l'automatisation dans des environnements aussi exigeants.