Pour commencer ce TOP 3, laissez moi vous présenter l'unité centrale Acer Nitro N50-640. Cette tour gaming est équipée d'un processeur Intel Core i5 12400F accompagné de 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz (extensible jusqu'à 64 Go). Doté d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go dédié, cet ordinateur vous permettra de jouer à une multitude de jeux et utiliser des logiciels puissants. Avec son disque SSD de 512 Go, l'accès à vos applis sera plus rapide qu'avec un disque dur mécanique classique.

Ce PC fixe gaming Acer Nitro N50-640 est vendu 499,99 € soit -19% chez Cdiscount.





Continuons avec le disque dur externe Western Digital WDBUZG0010BBK-WESN. Ce support amovible en USB 3.0 possède 1 To de stockage offrant de nombreuses possibilités. Il sera votre allié afin de faire votre sauvegarde d'ordinateur, stocker vos photos et bien d'autres. Son poids léger et son format mini le rendent très mobile, vous le glisserez dans n'importe quelle sacoche aux côtés de votre PC portable.

Ce disque dur externe Western Digital WDBUZG0010BBK-WESN est vendu 49,99 € soit 38% de remise chez Cdiscount.





Et pour terminer ce TOP 3, nous vous présentons l'oreillette Bluetooth New Bee B45. Ce kit mains libres propose 24 heures d'autonomie en écoute audio, 20 heures en conversation et environ 180 heures en veille. La portée sans fil est de 15 mètres, plus besoin d'avoir votre téléphone dans votre poche en permanence.

Ce kit mains libres New Bee B45 est vendu 18,04 € soit 31% de réduction chez Amazon.







