La société finlandaise Oura, pionnière des bagues connectées, vient de boucler un tour de table de plus de 900 millions de dollars. Menée par Fidelity, cette opération porte la valorisation de l'entreprise à 11 milliards de dollars et lui donne les moyens d'accélérer son innovation dans la santé préventive et son expansion mondiale, face à une concurrence de plus en plus vive.

Dans un secteur des objets connectés portables en pleine effervescence, Oura a su se tailler la part du lion sur le segment spécifique des bagues intelligentes. La société, fondée en 2015, a connu une croissance spectaculaire, doublant ses revenus en 2024 pour atteindre plus de 500 millions de dollars.

Une trajectoire qui devrait se poursuivre cette année, avec des projections visant le milliard de dollars de ventes, profitant de l'engouement pour les gadgets assurant le suivi de l'activité quotidienne, du sport et de l'état de santé général.

Les détails d'une opération financière majeure

Cette nouvelle injection de capital a été menée par des acteurs de premier plan comme Fidelity Management & Research Company, avec la participation de nouveaux investisseurs tels qu'ICONIQ, Whale Rock et Atreides.

L'opération porte le financement total de la société à environ 1,5 milliard de dollars et assure une valorisation largement au-dessus des 10 milliards de dollars, soit plus du double de sa précédente estimation.

Selon Tom Hale, le PDG de l'entreprise, cet investissement va permettre "d'accélérer l'innovation, d'étendre notre portée mondiale et de définir un nouveau standard pour ce que les wearables peuvent accomplir dans la promotion de la santé préventive".

Au-delà du simple gadget, une stratégie santé globale

Oura ne compte pas s'endormir sur ses lauriers et utilise ces fonds pour transformer son produit en un véritable écosystème de santé. La société a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités ambitieuses, comme les Health Panels, qui permettent aux utilisateurs américains de commander une analyse de sang via des laboratoires partenaires et de visualiser les résultats directement dans l'application Oura.

L'utilisateur peut ainsi suivre jusqu'à 50 biomarqueurs et recevoir des suggestions personnalisées de la part de l'assistant IA de la plateforme. En parallèle, un partenariat stratégique avec Dexcom, leader de la surveillance du glucose en continu, a été noué pour intégrer ces données cruciales et offrir une vision encore plus complète de la santé métabolique.

Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles en Europe (ou pas encore) car elles nécessitent des autorisations particulières et un traitement spécifique des données de santé mais l'idée est bien de multiplier les possibilités autour de la santé numérique et connectée et d'apporter des services complémentaires.

Comment Oura compte-t-elle garder son avance ?

Dominant largement le marché des objets connectés de type bague avec plus de 80 % de part de marché selon IDC, Oura doit désormais faire face à des concurrents de plus en plus sérieux.

Des géants comme Samsung, avec la Galaxy Ring, aux spécialistes comme RingConn ou Whoop, la compétition s'intensifie...en attendant Apple ?. Pour se démarquer, Oura mise sur une base d'utilisateurs fidèles et en forte croissance, avec plus de 5,5 millions de bagues vendues depuis son lancement.

La société a également su diversifier sa clientèle, attirant un public de jeunes femmes particulièrement intéressées par le suivi de leur santé reproductive, tout en signant des contrats majeurs, notamment avec le Département de la Défense américain.

Le véritable défi pour Oura sera désormais de transformer cette avance commerciale en un avantage durable, en s'intégrant plus profondément dans le parcours de soin de ses millions d'utilisateurs.