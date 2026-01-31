Une découverte qui force l'archéologie à revoir ses certitudes. Sur le site de Marathousa, une ancienne mine de lignite dans le Péloponnèse, une équipe de chercheurs a exhumé deux artefacts en bois exceptionnellement conservés. Leur âge : 430 000 ans. Un record. Le bois pourrissant très vite, ces objets ne doivent leur survie qu'à des conditions uniques : un sol gorgé d'eau et un enfouissement profond qui les a protégés de l'usure du temps.

Quels outils précisément ont été découverts sur le site de Marathousa ?

Le premier objet est un bâton à fouir de 81 centimètres. Un outil simple mais efficace, taillé dans ce qui semble être un jeune tronc d'aulne. Les analyses microscopiques révèlent des traces claires de façonnage : les branches ont été retirées et une poignée a été aménagée. Son usage, confirmé par l'étude de l'usure, était de creuser la terre, probablement pour déterrer des racines ou des tubercules. Cet artefact, trouvé en quatre morceaux, est l'un des plus anciens outils en bois qui témoigne d'une intentionnalité et d'une conception réfléchie.

Le second outil est bien plus énigmatique. Long de moins de huit centimètres et fabriqué en bois de saule ou de peuplier, il a été clairement sculpté, mais sa fonction reste un mystère. Les chercheurs, comme Annemieke Milks de l'Université de Reading, avancent l'hypothèse qu'il ait pu servir d'outil de "finition", peut-être en lien avec les outils en pierre ou en os retrouvés à proximité pour travailler d'autres matériaux. Sa petite taille et sa forme précise suggèrent une tâche spécialisée.

Qui étaient les artisans derrière ces objets préhistoriques ?

La question de l'identité des créateurs de ces outils est cruciale. Aucun reste humain n'a été découvert sur le site de Marathousa pour le confirmer directement. Cependant, la période, le Pléistocène moyen, pointe vers deux candidats principaux : les premiers Néandertaliens ou leurs prédécesseurs, les Homo heidelbergensis. Dans tous les cas, cela prouve que des hominidés présents en Europe bien avant l'arrivée d'Homo sapiens, il y a plus de 300 000 ans, possédaient des compétences technologiques avancées.

Cette découverte s'inscrit dans une série de trouvailles récentes qui redessinent notre compréhension de la préhistoire. Des lances en bois vieilles de 300 000 ans en Allemagne ou encore une structure en bois de 476 000 ans en Zambie avaient déjà montré l'importance de ce matériau. Les artefacts de Marathousa confirment que l'usage du bois était une composante essentielle et diversifiée de la culture matérielle de ces anciens peuples.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante pour l'archéologie ?

L'importance de cette trouvaille en Grèce réside dans la rareté extrême des artefacts en bois. Comme le souligne l'anthropologue Bruce Hardy, nous n'avons accès qu'à une infime partie de la culture matérielle de ces peuples, car la plupart des objets, faits de matériaux périssables, ont disparu. Chaque découverte de ce type est une fenêtre inestimable sur le quotidien et les capacités cognitives de nos ancêtres.

Ces objets nous obligent à reconsidérer l'intelligence et la complexité des sociétés pré-sapiens. La fabrication d'outils spécialisés en bois, en os ou l'utilisation de colle suggèrent des chaînes opératoires complexes et une planification sophistiquée. Pour les spécialistes de l' archéologie, c'est un rappel puissant que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Il reste encore énormément à découvrir dans les sédiments des anciens lacs ou les tourbières d'Europe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est l'âge exact de ces outils en bois ?

Les outils ont été découverts sur un site daté d'environ 430 000 ans. Bien que les objets eux-mêmes n'aient pas été datés directement, leur position dans les couches sédimentaires confirme cet âge, ce qui en fait les plus anciens outils en bois tenus à la main jamais découverts.

Où précisément ont-ils été trouvés ?

Ils ont été exhumés sur le site de Marathousa 1, dans le bassin de Mégalopolis, situé dans la péninsule du Péloponnèse en Grèce. Le site était autrefois la rive d'un lac, ce qui a favorisé la conservation exceptionnelle du bois dans un environnement humide et pauvre en oxygène.

Sait-on si ces outils étaient utilisés pour la chasse ?

Le bâton à fouir était très probablement utilisé pour creuser la terre afin de récolter de la nourriture végétale, comme des racines ou des tubercules. Sa proximité avec un squelette d'éléphant a soulevé des questions, mais il n'est pas conçu comme une arme de chasse. La fonction du second, plus petit, est inconnue.