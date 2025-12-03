La transition vers le nouveau client de messagerie de Microsoft ne se fait pas sans heurts. Loin de là. L'éditeur vient de confirmer un nouveau problème technique qui affecte directement les utilisateurs d'Excel au quotidien.

Depuis la fin novembre, de nombreux témoignages font état d'une erreur bloquante, empêchant d'ouvrir des fichiers Excel directement depuis les emails. La cause est désormais identifiée et la communication de Microsoft se veut transparente, bien que la situation soit contraignante pour beaucoup.

Quelle est la nature exacte de ce bug ?

Le problème est technique, et peut se vouloir bloquant pour nombre d'utilisateurs. Le bug, identifié par Microsoft sous la référence EX1189359, est directement lié à un défaut d'encodage. C'est un détail qui paralyse une fonction essentielle pour de nombreux professionnels.

Concrètement, si un nom de fichier Excel en pièce jointe contient des caractères non-ASCII c'est-à-dire des caractères accentués (é, à, ç...) ou des symboles non latins le nouveau client Outlook est incapable de le traiter correctement. L'utilisateur reçoit alors un message d'erreur laconique l'invitant à "réessayer plus tard", sans plus d'explication.

Quelles sont les solutions proposées par Microsoft ?

En attendant le déploiement d'un correctif définitif, la firme de Redmond a communiqué sur deux solutions de contournement. Elles sont simples, mais brisent la fluidité du travail quotidien.

La première option consiste à utiliser la version web d'Outlook, qui n'est pas affectée par ce bug d'encodage. La seconde, plus classique, est de télécharger la pièce jointe sur son ordinateur avant de l'ouvrir manuellement avec l'application Excel. Des institutions majeures, comme le NHS britannique, ont dû relayer ces consignes à leurs milliers d'employés, soulignant l'ampleur de l'impact.

Quand le correctif sera-t-il disponible ?

Microsoft a rapidement annoncé avoir développé un correctif définitif pour éradiquer ce problème d'encodage. Cependant, l'entreprise reste prudente sur le calendrier de déploiement, refusant de donner une date précise pour le moment.

Le patch est actuellement en phase de validation interne. Cette étape cruciale vise à s'assurer qu'il résout bien le problème lié à la pièce jointe sans créer de nouveaux bugs. Ce nouvel incident s'ajoute à une liste déjà longue de critiques concernant la stabilité et les fonctionnalités du nouvel Outlook, poussant certains utilisateurs à explorer des alternatives.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le bug affecte-t-il l'ancienne version d'Outlook ?

Non, le problème est spécifique au "nouveau client Outlook". L'application classique, souvent appelée "Classic Outlook", et la version web ne sont absolument pas concernées par ce défaut d'encodage.

Quels sont exactement les "caractères non-ASCII" ?

Il s'agit de tous les caractères qui ne font pas partie de l'alphabet anglais de base et de ses symboles standards. Cela inclut principalement les lettres accentuées (é, à, ù), le c-cédille (ç), ou les caractères issus d'autres alphabets (cyrillique, grec, etc.).

Comment savoir si je suis concerné par ce problème ?

Si vous utilisez la nouvelle version d'Outlook et que vous recevez un message d'erreur en essayant d'ouvrir une pièce jointe Excel, vérifiez le nom du fichier. Si ce dernier contient des caractères spéciaux ou des accents, vous êtes très probablement affecté par ce bug.