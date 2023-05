Malgré les attentes élevées placées en lui, le mode PvE Héros (PVE HERO mode en anglais) d'Overwatch 2, le jeu de tir à la première personne de Blizzard, a été abandonné. Lors d'une présentation en direct, Aaron Keller (directeur du jeu) et Jared Neuss (producteur exécutif) ont officialisé cette décision, expliquant que le mode PvE, révélé dès 2019, nécessitait un temps de développement bien supérieur à ce qu'ils pensaient.

Blizzard stoppe les dégâts

Révélé pour la première fois à la BlizzCon 2019, le mode PvE d'Overwatch 2 avait été présenté comme une expérience de jeu extrêmement riche. Il est vrai que l'éditeur prévoyait un véritable univers de jeu, avec un système d'arbre de compétences pour les héros, divers modes et cartes, ainsi que des fonctionnalités uniques. Cependant, près de quatre ans plus tard, le studio met un terme au développement de cette idée, invoquant un projet trop chronophage et exigeant en ressources.

Malheureusement, les efforts nécessaires pour vous proposer une expérience de qualité comme nous l’entendons chez Blizzard sont énormes et il nous parait impossible de mettre une date sur une mise en ligne de ce travail

expliqua Jared Neuss (producteur exécutif).

Les responsables du jeu ont également explicité que toutes les informations évoquées, notamment celles de l'arbre de compétence des héros, tombent à l'eau, et ne devraient jamais voir le jour sur Overwatch 2.

PVE + Overwatch 2 = jamais ?

Bien que la presse se soit emparée du sujet, notamment pour expliquer que les modes de jeu "contre l'environnement" sont abandonnés dans le jeu, Blizzard rétorque en affirmant que le contenu solo et les missions liées à l'histoire des héros seront tout de même maintenus.

Les joueurs peuvent rester sereins quant au contenu que propose Overwatch 2, bien que bon nombre d'entre eux risquent de voir leur déception prendre le dessus, et les feraient quitter définitivement (ou pas) le jeu.