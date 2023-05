Aujourd'hui, nous vous avons concocté un top 3 des meilleurs bons plans du jour. Un PC de bureau axé petit gaming, des écouteurs Xiaomi sans fil et une trottinette électrique à prix réduit.

Commençons par le pack PC + écran + clavier / souris + casque Vibox. Ce kit de démarrage pour les gamers est constitué d'une tour contenant un processeur AMD Ryzen 3 3200 GE, intégrant un chipset graphique Radeon Vega 8s, couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 480 Go. L'écran, quant à lui, est siglé de la même marque et affiche une diagonale de 22" à une définition de 1920 x 1080 px. Tous les accessoires compris dans ce kit sont sans fil.

Ce pack PC + écran + clavier / souris + casque Vibox est vendu 499,95 € au lieu de 739,95 € soit 32% de remise immédiate chez E.Leclerc. La livraison est gratuite dans un délai de 5 jours.





Continuons avec les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Cette paire d'écouteurs Bluetooth affiche une autonomie de 18 heures. Ils sont entièrement contrôlables en tactile et exploitent la technologie ANC (réduction de bruit active), tout en étant étanches à l'eau ainsi qu'à la poussière.

Ces écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont vendus 18,55 € au lieu de 32,99 € soit 44% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Enchainons avec la trottinette électrique Ninebot Segway F25E II. Cet engin de mobilité est doté d'une autonomie de 25 km. Ses roues de 10" couplés à son moteur de 250 W vous offriront un bon confort de conduite. Avec cette configuration, vous atteindrez une vitesse de 25 km/h. La batterie se recharge à 100% en 5 heures.

Cette trottinette électrique Ninebot Segway F25E II est proposée à 349 € au lieu de 429 € soit 18% de ristourne chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





