Ne soyez pas surpris de croiser des policiers et des gendarmes entre deux parties endiablées. Du 30 octobre au 2 novembre 2025, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer s'installe à la Paris Games Week, le plus grand salon français du jeu vidéo. L'objectif n'est pas de distribuer des amendes, mais de marteler un message essentiel, surtout auprès des plus jeunes : "le virtuel n'est pas une zone de non-droit".

Qu'y aura-t-il sur le stand du ministère ?

Oubliez les brochures et les discours moralisateurs. Pour capter l'attention des gamers, le ministère a mis les petits plats dans les grands avec un stand de 230 m² conçu comme un parcours ludique et pédagogique. L'objectif n'est pas de faire la morale, mais bien de faire de la prévention sur les questions de sécurité numérique. Au programme :

Un espace gaming : Pour tester les jeux vidéo développés par la Police et la Gendarmerie nationale , simulant par exemple une intervention contre le narcotrafic.

Pour tester les jeux vidéo et la , simulant par exemple une intervention contre le narcotrafic. Un "laser game" tactique : Après le virtuel, le réel. Les visiteurs pourront découvrir du matériel opérationnel et participer à une simulation de désamorçage de bombe, équipés comme les forces d'intervention.

Pourquoi le gouvernement cible-t-il les gamers ?

La démarche peut surprendre, mais elle est éminemment stratégique. Le jeu vidéo est devenu une pratique culturelle de masse en France. Selon les dernières études, 93 % des 10-17 ans sont des joueurs réguliers. Cette omniprésence fait des plateformes de jeu un terrain de chasse privilégié pour les cybercriminels et un lieu où les comportements à risque peuvent se développer loin du regard des adultes.





En venant à la rencontre de ce public sur son propre terrain et en adoptant ses codes, les forces de l'ordre espèrent créer un dialogue et sensibiliser plus efficacement à des menaces souvent sous-estimées.

Quels sont les risques concrets évoqués ?

Car derrière l'écran, les risques sont bien réels : cyberharcèlement, vol de données personnelles, arnaques liées aux achats en jeu, phishing, hacking, manipulations d'informations... La liste est longue. Pour y faire face, le Commandement du ministère de l’Intérieur dans le cyberespace (COMCYBER-MI) sera présent pour échanger avec les visiteurs.





L'initiative la plus originale est sans doute la création d'une carte personnalisée sur Fortnite. Cet outil pédagogique, classé "PEGI 3", proposera des mini-jeux et des défis pour apprendre en s'amusant les bons réflexes : gestion des mots de passe, sécurisation des comptes, respect de la vie privée et détection des comportements suspects.

Foire Aux Questions (FAQ)

Où et quand trouver le stand du ministère de l'Intérieur ?

Le stand (B24) sera situé dans le Hall 1 du Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, durant toute la durée de la Paris Games Week, du 30 octobre au 2 novembre 2025.

Qu'est-ce que le COMCYBER-MI ?

C'est le Commandement du ministère de l’Intérieur dans le cyberespace. Cette entité est chargée de la prévention, de la protection et de la gestion de crise face aux menaces cybercriminelles sur le territoire national.

La carte Fortnite est-elle accessible à tous ?

Oui, la carte a été conçue pour être accessible au plus grand nombre. Classée "PEGI 3", elle est adaptée à tous les âges et ne contient aucun élément susceptible d'effrayer les plus jeunes, son but étant purement pédagogique.