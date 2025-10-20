Elle ressemble à un magnétoscope en plastique gris et ses jeux se mesurent en kilo-octets. Pourtant, il y a quarante ans jour pour jour, en octobre 1985, la Nintendo Entertainment System (NES) débarquait aux États-Unis et en France et changeait à jamais le visage du divertissement.

Plus qu'une simple console, la NES a été le remède miracle qui a sorti l'industrie du jeu vidéo du coma post-Atari, tout en y implantant un ADN de contrôle qui la définit encore aujourd'hui.

Comment Nintendo a-t-il réussi son coup de poker ?

Lancer une console de jeux aux États-Unis en 1985 était un pari insensé. Le marché venait d'être anéanti par le grand krach du jeu vidéo de 1983, les revendeurs ne voulaient plus entendre parler de cartouches invendues et le mot "jeu vidéo" était devenu toxique. La stratégie de Nintendo fut un coup de génie marketing : ne pas vendre une console, mais un "système de divertissement". Mais le véritable secret du succès fut la qualité obsessionnelle des jeux, à commencer par le chef-d'œuvre absolu, Super Mario Bros..

Le lancement lui-même a failli tourner au fiasco. L'équipe américaine prévoyait un lancement test prudent dans le Kentucky. Mais lors du CES de 1985, le président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, a imposé sa vision d'un seul mot : "New York". Un pari risqué, mais qui a payé, transformant un lancement timide en un événement national.

Pourquoi la NES est-elle devenue un phénomène culturel ?

Si vous n'avez pas vécu cette époque, il est difficile de saisir l'ampleur de la "Nintendomania". Pour toute une génération d'enfants, le mot "Nintendo" est devenu un synonyme de "jeu vidéo". La console a enchaîné les succès avec une rapidité déconcertante, introduisant en l'espace de deux ans des franchises qui sont encore des piliers de la culture pop aujourd'hui : Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid...



Nintendo était partout : sur les boîtes de céréales, dans les dessins animés, sur les sacs à dos. C'était une langue commune, un univers partagé bien avant l'avènement des réseaux sociaux.

Quel est l'héritage le plus durable (et controversé) de la NES ?

Mais l'héritage le plus fondamental et durable de la NES est une innovation bien moins visible : la puce de verrouillage ("lock-out chip"). Tirant les leçons de l'échec d'Atari, dont le marché a été inondé de jeux de piètre qualité, Nintendo a décidé de verrouiller son écosystème. Pour qu'un jeu puisse fonctionner sur la NES, sa cartouche devait contenir une puce d'authentification fournie par Nintendo.



Cette décision a eu une conséquence monumentale : elle a mis fin au modèle ouvert des premiers jours et a créé le système de licences que nous connaissons encore. Pour sortir un jeu sur une console, un développeur doit obtenir l'approbation du fabricant et lui reverser une part de ses revenus. Comme le résume l'historien du jeu vidéo Frank Cifaldi, "c'est probablement ce qui a sauvé l'industrie, même si cela a pu étouffer certaines libertés créatives".

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre la NES et la Famicom ?

La Famicom (Family Computer) est la version originale de la console, sortie au Japon en 1983. Son design est très différent, avec une coque en plastique rouge et blanc et des manettes directement rattachées à la console. La NES (Nintendo Entertainment System) est la version occidentale, redessinée avec un look plus sobre de "magnétoscope" pour rassurer le marché américain traumatisé par le krach du jeu vidéo.

Quels étaient les jeux les plus populaires sur la NES ?

Sans surprise, la trilogie des Super Mario Bros. domine outrageusement le classement des ventes. Cependant, d'autres titres ont connu un succès phénoménal, notamment des jeux à licence comme Teenage Mutant Ninja Turtles et Top Gun, qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires.

Pourquoi fallait-il "souffler dans les cartouches" ?

C'est le grand mythe de la génération NES ! En réalité, souffler dans les cartouches était souvent contre-productif, l'humidité de l'haleine pouvant oxyder les connecteurs. Le problème venait du design du connecteur de la NES, qui avait tendance à s'user et à mal faire contact avec le temps. Le fait d'enlever et de remettre la cartouche suffisait souvent à rétablir la connexion, créant l'illusion que le "souffle magique" avait fonctionné.