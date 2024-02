Commençons notre top 3 avec l'Apple AirTag.

Connectez-le instantanément à votre iPhone ou iPad et avec l’application Localiser et repérez facilement vos objets, vos appareils ou encore vos proches.

La fonction Localisation précise avec la technologie Ultra Wideband vous dirige vers votre AirTag s’il est à proximité et vous pouvez faire retentir un son via le haut-parleur intégré pour retrouver vos affaires. Siri est également intégré.

Vous cherchez un AirTag plus éloigné ? C'est aussi possible de le retrouver grâce aux centaines de millions d’appareils Apple qui composent le réseau Localiser.

L'Apple AirTag est en ce moment à 29,99 € au lieu de 39 €, soit une remise de 23% sur Amazon.

On peut également trouver le lot de 4 AirTags à 97,99 € au lieu de 129 € en ce moment.







Enchaînons avec les écouteurs sans fil Soundcore by Anker P20i.

Ils sont dotés de conducteurs surdimensionnés de 10 mm qui offrent un son détaillé et des basses puissantes.

L'application Soundcore vous permet entre autres de choisir parmi 22 préréglages d’égalisation ou de retrouver un écouteur perdu grâce à la fonction « Find My Earbuds ».



Ils offrent une autonomie jusqu’à 10 heures et jusqu’à 30 heures dans le boîtier. Une charge rapide de 10 minutes vous donnera 2 heures d’autonomie.

Certifiés IPX5, ils résistent à la pluie, à la transpiration et à la poussière.

Les écouteurs sans fil Soundcore by Anker P20i sont à 23,99 € en blanc ou en bleu grâce au coupon de -20% à sélectionner au lieu de 29,99 €. À noter que la version en noir propose elle un coupon de -30%.

Enfin, terminons avec le PC portable Medion Akoya E15423 MD62540.

Idéal pour la bureautique, la navigation ou le streaming, il est doté d'un écran IPS FHD de 15,6 pouces anti-reflet 60Hz.

On trouve 8 Go de RAM LPDDR4X ainsi qu'un SSD de 256 Go.

Le PC embarque un processeur Intel Core i3-1115G4 12 W cadencé jusqu'à 3 GHz et une carte graphique Intel Iris Xe.

Windows 11 Home est inclus.

Le PC portable Medion Akoya E15423 MD62540 est en promotion à 329,99 € au lieu de 479 €, soit une remise de 31% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.

À découvrir également sur GNT :