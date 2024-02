Commençons avec le Samsung Galaxy Z Fold4 256 Go 5G.

Il est doté d'un grand écran pliable Dynamic AMOLED de 7,6 pouces une fois ouvert, et de 6,2 pouces fermé avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Il embarque un processeur Snapdragon 8+ Gen1 cadencé jusqu'à 3,18 GHz et on trouve également 256 Go de ROM et 12 Go de RAM.

Le smartphone offre 3 capteurs 50 + 12 + 10MP avec zoom optique x3 et vous pouvez aussi filmer jusqu'en 8K.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 256 Go 5G est en promotion à 999 € sur Darty. Le prix officiel est de 1 799 € sur le site de Samsung.



On peut également le trouver reconditionné en excellent état sur Boulanger à 899 € ainsi que sur Cdiscount.







Signalons ces autres produits à prix réduit :





TV Neo QLED Samsung TQ55QN90C 55" 4K UHD à 1 099 € (prix de base dans les 1200 €)

