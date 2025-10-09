On la croyait cantonnée aux salons et aux circuits privés, mais la Renault 5 Turbo 3E a choisi un terrain de jeu bien plus symbolique pour sa première sortie publique : les routes sinueuses du Tour de Corse historique.

Ce n'est pas un hasard. Le constructeur a profité de l'événement pour célébrer le 40e anniversaire de la victoire mythique de Jean Ragnotti sur cette même épreuve au volant de la R5 Maxi Turbo. Un coup de communication spectaculaire qui fait le pont entre le passé glorieux du rallye et le futur électrique et radical de la marque au losange.

Qu'y a-t-il sous le capot de ce monstre électrique ?

Ne vous fiez pas à sa silhouette familière, la Renault 5 Turbo 3E n'a rien à voir avec la sage R5 E-Tech de série. Conçue comme une bête de course, elle repose sur un châssis tubulaire spécifique, bien loin de la plateforme AmpR Small.

Son architecture est radicale : deux moteurs électriques placés sur l'essieu arrière développent une puissance cumulée de 555 chevaux pour un couple instantané de 4 800 Nm. Pour alimenter cette cavalerie, une batterie d'une demi-tonne prend place, contribuant à un poids total conséquent mais nécessaire pour encaisser de telles performances.

Pourquoi une apparition surprise au Tour de Corse ?

Le timing est tout sauf anodin. En 1985, le duo Jean Ragnotti/Pierre Thimonier remportait le Tour de Corse, inscrivant la R5 Maxi Turbo dans la légende du sport automobile. Quarante ans plus tard, Renault orchestre un passage de flambeau.

Le prototype de la Turbo 3E, qui a paradé sur les spéciales du rallye historique, arborait pour l'occasion une livrée bleu et rouge, hommage direct aux couleurs de sa glorieuse aînée. C'est une opération marketing parfaitement orchestrée, qui ancre la radicalité électrique de la Turbo 3E dans l'héritage et la passion du rallye.

Quand pourra-t-on s'offrir ce jouet et à quel prix ?

Cette démonstration corse n'était pas qu'un simple show. Renault a profité de l'événement pour rappeler que la R5 Turbo 3E n'est plus un simple concept-car, mais un futur modèle de série.

La production sera limitée et la commercialisation est prévue pour 2027. Le tarif est à la hauteur de l'exclusivité de l'engin : il faudra débourser 160 000 euros hors options. Les passionnés les plus fortunés peuvent d'ailleurs déjà la précommander, moyennant un acompte conséquent de 50 000 euros. Un positionnement qui la place directement dans la catégorie des supercars de collection.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette R5 Turbo 3E est-elle une version sportive de la nouvelle R5 E-Tech ?

Non, absolument pas. La R5 Turbo 3E est un projet à part entière, avec un châssis et une motorisation qui lui sont propres. Elle n'est pas basée sur la plateforme de la R5 E-Tech (ou de l'Alpine A290). C'est une série très limitée conçue comme une supercar, tandis que la R5 E-Tech est une citadine électrique de grande série.

La voiture a-t-elle participé à la compétition du Tour de Corse Historique ?

Non, elle n'a pas participé à la course en tant que concurrente. Le prototype a roulé sur le tracé des spéciales en démonstration, en tant que "voiture ouvreuse" ou entre les passages des concurrents, dans un cadre promotionnel pour célébrer l'anniversaire de la victoire de la R5 Turbo de 1985.

Les 555 chevaux annoncés sont-ils définitifs ?

Les caractéristiques annoncées sont celles du prototype de développement. Bien que la puissance de la version de série devrait être très proche, de légers ajustements sont toujours possibles d'ici la commercialisation en 2027. Le chiffre de 555 ch (ou 414 kW) est cependant celui qui est communiqué officiellement par Renault pour ce projet.