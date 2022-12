Que ce soit pour écrire, cliquer, jouer, le clavier et la souris sont des éléments essentiels pour le bon fonctionnement de l'ordinateur. Certains claviers sont plus silencieux que d'autres, possèdent des fonctions comme le ghosting qui permet de mémoriser plusieurs touches en même temps sans latence. Ils sont aussi plus rapides avec pour certains une plus grande durée de vie.

Quant à la souris, il y a aussi beaucoup de critères à prendre en compte comme la définition du capteur, la durabilité et le nombre de touches, le poids, avec ou sans batterie, mais aussi le design. De ce fait, il est important de faire le bon choix pour garder sa souris et son clavier le plus longtemps possible au plus proche de ses besoins.

Nous avons sélectionné pour vous une série de souris et de claviers en promotion, mais n'hésitez pas à consulter notre guide pour vous aider à choisir la meilleure souris.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les claviers et souris :

Souris

Clavier





