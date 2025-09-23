C'est un rebond que peu avaient anticipé avec une telle vigueur. Selon le dernier rapport du cabinet d'analyse Jon Peddie Research (JPR), le marché mondial du matériel PC dédié au jeu vidéo est en pleine surchauffe.

Les ventes devraient bondir de 35 % en 2025, propulsant le chiffre d'affaires global à 44,5 milliards de dollars. Une tendance forte qui devrait se maintenir au-delà de 2028, avec un marché stabilisé au-dessus des 40 milliards annuels.

Qu'est-ce qui explique cette croissance soudaine ?

Deux facteurs principaux alimentent cette frénésie d'achats. Le premier, et le plus structurant, est l'impact de Windows 11. Pour la première fois de son histoire, Microsoft impose des contraintes matérielles strictes qui obligent des millions de joueurs à renouveler une part importante de leur configuration (processeur, carte mère, RAM) pour pouvoir migrer depuis Windows 10.

Le second moteur est la gourmandise croissante des jeux AAA récents, souvent développés sous Unreal Engine 5, qui poussent les joueurs à investir dans des cartes graphiques de nouvelle génération pour profiter des dernières technologies de rendu comme le ray tracing ou l'upscaling par IA.

Le segment d'entrée de gamme est-il en train de disparaître ?

C'est le grand paradoxe de cette croissance : alors que le marché global explose en valeur, le segment d'entrée de gamme, lui, devrait reculer de 13 % en volume dans les cinq ans. L'étude de Jon Peddie Research estime que près de 10 millions de joueurs pourraient ainsi abandonner l'écosystème PC au profit de consoles ou de plateformes mobiles, rebutés par la hausse des prix.

Cependant, une grande partie de ces utilisateurs ne quitte pas le navire mais monte en gamme. Historiquement, un joueur débutant sur une configuration modeste finit par investir dans du matériel plus performant, un cycle qui profite aux constructeurs via des marges bien plus confortables sur les composants milieu et haut de gamme.

À quoi ressemble l'avenir du jeu sur PC ?

L'avenir s'annonce radieux pour les fabricants de composants et les assembleurs de PC. La combinaison d'un système d'exploitation exigeant et de jeux toujours plus spectaculaires ancre durablement le marché du gaming PC dans une ère de maturité lucrative. Les prévisions de JPR tablent sur une stabilisation du chiffre d'affaires annuel entre 44 et 46 milliards de dollars jusqu'en 2028.

Cette dynamique assure un avenir prospère pour les géants du secteur comme NVIDIA, AMD et Intel, qui voient leurs innovations technologiques (DLSS 4, nouvelles architectures CPU) devenir rapidement indispensables pour une base de joueurs prête à investir pour obtenir la meilleure expérience possible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels composants sont concernés par cette croissance ?

L'étude de Jon Peddie Research englobe un large périmètre : les PC fixes et portables, les composants internes (cartes graphiques, processeurs, RAM, cartes mères) ainsi que les périphériques (écrans, claviers, souris). La croissance est donc globale et touche tout l'écosystème du jeu sur PC.

Suis-je obligé de changer de PC pour passer à Windows 11 ?

Pas nécessairement, mais une grande partie des PC assemblés avant 2018-2019 ne répondent pas aux exigences de Microsoft, notamment en ce qui concerne la puce TPM 2.0 et la compatibilité du processeur. Pour les joueurs, rester sur Windows 10 après la fin de son support en octobre 2025 posera des risques de sécurité et de compatibilité avec les futurs jeux.

Cette tendance va-t-elle faire augmenter le prix des composants ?

La forte demande exerce une pression à la hausse, mais le principal effet est une segmentation plus marquée du marché. Le ticket d'entrée pour un "PC gamer" devient plus élevé, poussant les joueurs vers des configurations de milieu de gamme plus coûteuses mais aussi plus pérennes. Le matériel d'entrée de gamme, lui, devient moins pertinent et son offre pourrait se réduire.