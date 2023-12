Commençons par le pack Google Pixel 8 128Go + Hub Max.

Le smartphone est doté d'un écran OLED FHD+ 6,2 pouces haute résolution (1080 x 2400) ainsi que d'un verre Corning Gorilla Glass Victus résistant aux rayures. Il offre un rendu net et des couleurs vives, ainsi qu'une grande fluidité lorsque vous jouez ou naviguez grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Sa luminosité maximale plus élevée vous permet également de l'utiliser même en plein soleil.

Le Pixel 8 est équipé de la Google Tensor G3, la puce Pixel la plus puissante à ce jour. Rapide et efficace, elle intègre l'IA de Google pour vous offrir des fonctionnalités photo et vidéo avancées et simplifier toujours plus l'utilisation.

Avec la protection IP68, le smartphone résiste à l’eau, aux rayures, aux petits chocs ainsi qu'à la poussière.

Votre Pixel ne cesse de se perfectionner grâce aux mises à jour groupées liées à l'appareil photo, à la batterie ou aux appels qui s'appuient sur l'IA personnalisée de Google.

Il intègre 3 capteurs (50MP + 12MP + 10MP) pour un traitement d'image avancé : quel que soit le niveau de luminosité, vous obtenez des photos aux couleurs vives et aux détails impressionants même avec des sujets extrêmement petits avec la mise au point macro.

Il enregistre des vidéos fluides avec une résolution époustouflante même dans les environnements sombres, tandis que la Gomme magique audio de Google dotée de l'IA vous permet d'atténuer les sons indésirables en quelques gestes pour un son impeccable.

Spécialement conçue pour les photos de groupe, la fonctionnalité Meilleure prise combine plusieurs photos en une seule image où tout le monde apparaît sous son meilleur jour.

Sa batterie haute capacité tient toute une journée et se recharge rapidement.

Le pack Google Pixel 8 + Hub Max est en réduction à 749 € au lieu de 799 €, soit une remise de 6% sur Boulanger. La livraison standard est offerte.







Passons maintenant à l'enceinte résidentielle Harman Kardon Citation 300.

Elegante, elle est habillée de tissu en laine mélangée anti-salissures fabriqué par Kvadrat, le leader des tissus acoustiques.



Elle offre une puissance de sortie de 100 W RMS, idéale pour les pièces de taille moyenne de 20 à 25 mètres carrés, ainsi qu'un son stéréo pur grâce à ses deux tweeters de 20 mm et ses deux woofers de 89 mm.

Un écran de contrôle LCD tactile couleur est placé sur le haut de l'enceinte.

L'Assistant Google est intégré et vous permet de commander à distance l'enceinte ou de contrôler vos appareils connectés compatibles. Grâce à Chromecast, vous pouvez accéder à plus de 300 services de streaming audio et vidéo en qualité HD lorsque votre smartphone, tablette ou ordinateur est connecté au même réseau WiFi que votre enceinte (WiFi 2, 4G et 5G).

Elle propose également la connexion multi-enceintes sans fil de très haute qualité et sans latence avec la configuration sound system 5.1 ainsi que le multiroom, pour une ambiance sonore différente dans chaque pièce.

L'enceinte résidentielle Harman Kardon Citation 300 est en ce moment au prix de 199,99 € au lieu de 449,99 €, soit 55% de remise sur Boulanger. La livraison express est offerte.





Enfin, terminons avec la barre de son Bose TV Speaker.

Elle est dotée de 2 haut-parleurs à plage étendue orientés de manière à offrir un audio naturel et réaliste ainsi que d'un haut-parleur d’aigus pour optimiser le rendu des voix. Grâce au mode dialogue, l’enceinte améliore encore plus la clarté des voix.

Grâce au bouton Bluetooth de la télécommande, vous pouvez diffuser facilement votre musique et vos podcasts en mode sans fil.

L’enceinte Bose TV Speaker intègre également une sortie HDMI compatible CEC/ARC, vous permettant ainsi d'utiliser la télécommande de votre téléviseur pour régler le volume de la barre. Grâce à la fonction de sortie de veille automatique, cette dernière s’allumera automatiquement lorsqu’elle recevra un signal audio.

La barre de son Bose TV Speaker est en promotion à 199,99 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 26% sur la Fnac. La livraison est gratuite.







