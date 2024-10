Voici tout d'abord une présentation du Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM553W.

Il est doté d'une dalle OLED 2,8K de 14 pouces avec un format 16:10, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms et couvrant 100 % de la gamme DCI-P3.

Pour des performances de haut niveau, le Zenbook 14 OLED embarque un processeur Intel Core i9 de 13e génération (série H), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 1 To et une carte graphique Intel Iris Xe. Il prend également en charge le WiFi 6E.

La batterie de 75 Wh assure jusqu’à 18 heures d'autonomie, et la charge rapide permet d'atteindre 60 % en seulement 49 minutes.

Le pavé tactile intègre l'ASUS NumPad 2.0, facilitant la saisie numérique. Grâce à la fonction USB-C Easy Charge, rechargez facilement le Zenbook avec un chargeur USB-C standard ou l'adaptateur de 65 W fourni. Compatible avec la technologie Power Delivery, le port USB-C permet une recharge rapide même via des adaptateurs d’avion ou une batterie externe.

Le logiciel MyASUS offre une interface dédiée à la maintenance et à l'optimisation des performances du PC. Grâce à MyASUS, accédez aux options de priorité WiFi pour vos tâches, à la suppression de bruit par IA pour des communications nettes, au transfert de fichiers PC-mobile, au profil de couleur de l’écran, à l’optimisation du ventilateur ou encore à un diagnostic système rapide en un clic.

Profitez également d'une Webcam Full HD 1080p, de haut-parleurs premium Harman Kardon et de la reconnaissance d'empreinte digitale grâce au capteur FingerPrint.

Retrouvez le Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM553W à 1 099,99 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 15 % sur Amazon.





D'autres ordinateurs portables sont en ce moment à prix réduit, à savoir :

Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 à 1 199,99 € soit -20% (14'' WUXGA OLED ‎1920 x 1200 px, Core Ultra 7 155H, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Intel Arc Graphics, WiFi 6E, Windows 11 Home)





(14'' WUXGA OLED ‎1920 x 1200 px, Core Ultra 7 155H, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, Intel Arc Graphics, WiFi 6E, Windows 11 Home) LG gram 14Z90S-G.AD78F à 1 499 € soit -21% (14" FHD+ IPS 16:10, 99% DCI-P3, Intel Evo Ultra 7 155H, RAM 32 Go LPDDR5, SSD 1 To, Intel Iris Xe, Thunderbolt 4, Dolby Atmos, WiFi 6E, Windows 11 Home)

N'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos de la journée (montre connectée Suunto 9 Peak Pro All Black, imprimante 3D Anycubic Kobra 3 et Kukirin V1 Pro), notre sélection électroménager / image et son Ubaldi de la semaine ou encore les mini PC BMAX, AOOSTAR et Ninkear en réduction.