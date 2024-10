On commence d'abord avec la montre connectée Suunto 9 Peak Pro - All Black.

Testée selon des normes militaires, elle présente un design ultra-fin (10,8 mm), une plage de température de fonctionnement de -20 à 55°C et une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres avec mesure de profondeur jusqu'à 10 mètres.

Profitez d'une autonomie allant jusqu'à 21 jours en usage quotidien et jusqu'à 40 heures en mode GPS. Ses cinq systèmes satellites permettent un positionnement précis pour planifier des itinéraires avec des cartes 3D, des cartes thermiques, des informations sur les types de routes et de terrains avalancheux.

Dotée d'un cardiofréquencemètre pour surveiller la fréquence cardiaque, les niveaux d'oxygène dans le sang et la qualité du sommeil, la montre inclut aussi un altimètre, un baromètre et une boussole. Les alertes de tempête et prévisions météorologiques permettent d'adapter vos activités en extérieur.

La montre propose plus de 95 types de sport et son écran personnalisable affiche des données adaptées pour chaque activité, idéal pour le suivi d’entraînement.

Grâce à l'application SuuntoPlus, créez et synchronisez des plans d'entraînement personnalisés. Suunto Coach propose des analyses détaillées de votre charge d’entraînement, de la récupération et de vos progrès. Connectez-vous également à des services comme Strava pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Retrouvez la Suunto 9 Peak Pro modèle All Black en promotion sur Amazon à 299 € au lieu de 349 € (prix officiel), soit une remise de 14 %.



On passe maintenant à l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 avec combo ACE Pro.

Elle peut atteindre jusqu'à 600 mm/s avec une accélération maximale de 20 000 mm/s² et offre un large volume de 250 x 250 x 260 mm.

Le moteur de couleurs Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) apporte une grande flexibilité, permettant l'impression jusqu'à huit couleurs simultanément grâce à la connexion de deux boîtiers, et garantissant une haute qualité avec la reconnaissance RFID des filaments. En intégrant une fonction de séchage actif, l'ACE Pro maintient les filaments sans humidité jusqu'à 24 heures, améliorant la qualité d'impression et réduisant les risques d’emmêlement avec un système de changement de couleur intelligent et anti-enchevêtrement.

La conception robuste de la Kobra 3, avec des axes XY et Z renforcés pour une durabilité accrue, garantit une précision élevée et un fonctionnement stable. Les fonctions de refroidissement sont optimisées pour un fonctionnement efficace et rapide, avec un ventilateur atteignant 7 000 tr/min. Dotée de la technologie LeviQ 3.0, elle ajuste automatiquement le décalage Z pour une impression fluide.

De nombreuses fonctionnalités intelligentes simplifient son utilisation : la détection de la tension de la courroie, la fonction de reprise d'impression en cas de panne et le capteur de fin de filament, qui assurent une impression sans interruption. La Kobra 3 est capable d’atteindre des températures d’impression jusqu’à 300°C, avec un design permettant de changer les buses rapidement.

L'appareil intègre également une carte mère 32 bits, un écran tactile inclinable de 4,3 pouces, une fonction de réglage rapide de la courroie ainsi que des options de détection de colmatage et de remplissage automatique, pour des impressions continues et optimisées sans intervention.

L'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 avec combo ACE Pro est disponible à 359 € grâce au code 90PQMXIPPX sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



Enfin, on termine avec le vélo électrique Kukirin V1 Pro.

Équipé d'une batterie de 48V 7,5Ah et d’un moteur sans balais de 350 W, il atteint une vitesse maximale de 45 km/h avec une portée d'assistance au pédalage jusqu'à 45 km. Son système de freinage, avec des freins à disque avant et arrière et un frein électrique, assure une conduite sécurisée et un freinage efficace.

Léger et robuste, il est fabriqué avec un cadre en alliage d'aluminium.

Les phares à haute luminosité offrent un angle d'irradiation jusqu'à 45° et éclairent une surface allant jusqu'à 80 m², pour une visibilité optimale lors de vos trajets nocturnes.

Les roues pneumatiques de 20 pouces garantissent une conduite stable, et grâce à sa poignée de pliage rapide, le vélo se replie en une seconde pour être rangé facilement.

Il dispose également d'un écran LCD fournissant des informations sur la vitesse, la batterie et le kilométrage ainsi que d’accessoires pratiques comme un panier, une selle confortable et un garde-boue avant.

Vous pouvez trouver le Kukirin V1 Pro à 455,84 € en ce moment sur Banggood avec la livraison gratuite depuis l'UE. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 729 € pour le V1 Pro.

À découvrir également sur GNT :