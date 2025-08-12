On commence avec le PC portable Acer Aspire AG15-42P-R9T6.

Il est équipé d'un écran de 15,6 pouces Full HD. Son processeur Ryzen 7 5825U (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 4,5 GHz) offre d’excellentes performances, soutenues par 32 Go de mémoire DDR4 pour un multitâche fluide et réactif. Un SSD de 1 To est également intégré.

La carte graphique AMD Radeon garantit une qualité d’affichage claire et détaillée, idéale pour la bureautique avancée, la création de contenu et le multimédia. Côté connectivité, le PC prend en charge le Bluetooth 5.1 et le WiFi 6.

Ce modèle est livré sans OS.

Retrouvez le PC portable Acer Aspire AG15-42P-R9T6 à 499,99 € au lieu de 699,99 €, soit une remise de 29 % sur Cdiscount.



