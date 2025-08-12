On commence avec le PC portable Acer Aspire AG15-42P-R9T6.
Il est équipé d'un écran de 15,6 pouces Full HD. Son processeur Ryzen 7 5825U (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 4,5 GHz) offre d’excellentes performances, soutenues par 32 Go de mémoire DDR4 pour un multitâche fluide et réactif. Un SSD de 1 To est également intégré.
La carte graphique AMD Radeon garantit une qualité d’affichage claire et détaillée, idéale pour la bureautique avancée, la création de contenu et le multimédia. Côté connectivité, le PC prend en charge le Bluetooth 5.1 et le WiFi 6.
Ce modèle est livré sans OS.
Retrouvez le PC portable Acer Aspire AG15-42P-R9T6 à 499,99 € au lieu de 699,99 €, soit une remise de 29 % sur Cdiscount.
Les articles suivants sont également à prix réduit en ce moment :
- Émetteur DJI Mic Mini à 39 € soit -13% (ultra-léger, enregistrement omnidirectionnel, autonomie 8h, 2 niveaux d’annulation du bruit, limite automatique pour réduire le volume...)
- Switch PoE+ Mercusys TP-Link MS106LP à 19,99 € soit -17% (6 ports RJ45 10/100 Mbps avec 4 ports PoE+)
- SSD interne PNY CS900 SATA 2,5" - 2 To à 99,99 € soit -25% (lecture 550 Mo/s et écriture 530 Mo/s)
- SSD interne ORICO M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 2.0 - 2 To à 110,19 € avec le code TPOL22ZQ (jusqu'à 7450 Mo/s)
- LEGO Star Wars 75398 C-3PO à 99,99 € (-29%)
- LEGO Jurassic World 76968 Les Fossiles de Dinosaures : le Tyrannosaurus Rex à 199,99 € (-20%)
- Xiaomi TV Stick 4K 2025 à 47,39 € avec le code CTFR05 jusqu'à ce soir minuit
- TV TCL QD-MiniLED 65C61K - 65" à 599,99 € (-400 €)
- Station d'accueil magnétique Baseus 7-en-1 à 39,99 € avec le code E7WU6KE4 (HDMI 4K 60HZ, port de données 10 Gbit/s, PD 100W, lecteur de carte SD, chargeur induction Qi2 15W...)
- Batterie externe UGREEN Nexode 20000mAh 130W avec écran à 59,99 € avec le code DL35524
- Moto g 86 5G - 256 Go Gris, rouge, vert ou violet à 279,99 € soit -20% pour les membres Prime (6,67" OLED Super HD 120Hz, Gorilla Glass 7i, capteur photo Sony 50MP avec IA et OIS, charge rapide 30W, Moto AI, Dolby Atmos, IP69)
- Ventilateur sur pied Rowenta Turbo Swift Silence QV5041F0 Bleu Gris à 99,99 € soit -9% (réglable en hauteur, oscillation multidirectionnelle, mode nuit à 22 dB, 18 vitesses, 3 modes auto, minuteur 12h, écran LED tactile...)
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 296,67 € (8 cœurs, 16 threads, 4,2 GHz jusqu'à 5 GHz)
- Écouteurs Bluetooth Soundcore Liberty 5 - Blanc, bleu, noir ou rose à 79,99 € soit -20% (réduction de bruit en temps réel, charge rapide, Dolby Audio, appels clairs avec IA et 6 micros...)
Et enfin, découvrez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (scanner 3D Creality Raptor, enceinte Harman Kardon Aura Studio 4 et Galaxy Z Flip6), les trottinettes électriques KuKirin au meilleur prix ou encore les offres de la rentrée Boulanger !