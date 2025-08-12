Scanner 3D Creality Raptor

Il combine une source laser bleue et un éclairage proche infrarouge (NIR) pour couvrir un large éventail d’applications : de minuscules objets dès 5 x 5 x 5 mm jusqu’à de vastes volumes atteignant 2000 x 2000 x 2000 mm.

Il utilise sept lignes parallèles de laser bleu offrant chacune une précision pouvant atteindre 0,1 mm, garantissant une capture des contours d’une grande netteté et restituant les moindres détails.

En mode NIR, il peut traiter jusqu’à 20 images par seconde, tandis que le mode laser bleu grimpe à 60 images par seconde, assurant une numérisation rapide et fluide. Grâce à son algorithme avancé de cartographie faciale, le Raptor reproduit fidèlement les traits d’un visage ou d’un corps entier, et peut scanner un corps complet en seulement deux minutes.

Il se distingue aussi par sa capacité à numériser des objets sombres ou réfléchissants (pneus, pièces métalliques) sans spray matifiant, tout en conservant une précision élevée. Ses 12 LED circulaires intégrées optimisent l’éclairage et la restitution des couleurs, pour des résultats impeccables même en faible luminosité.

Enceinte résidentielle Harman Kardon Aura Studio 4

L'Aura Studio 4 crée une atmosphère unique grâce à son dôme transparent et à son éclairage thématique, parfaitement synchronisé avec votre musique. Cinq préréglages de couleurs et de motifs vous permettent de personnaliser l’ambiance selon vos envies.

Son système audio embarque six haut-parleurs, des amplificateurs performants et un caisson de basses de 5,2 pouces, offrant une profondeur sonore remarquable et une restitution claire et précise de chaque nuance musicale.

Partagez vos morceaux favoris en toute simplicité en connectant l’Aura Studio 4 à n’importe quel appareil mobile.

Samsung Galaxy Z Flip6 (12 + 256 Go)

Grâce à sa conception pliable, le Galaxy Z Flip6 se glisse aisément dans les poches et sacs les plus petits. En voyage, les barrières linguistiques disparaissent : ouvrez simplement votre Galaxy Z Flip6 et utilisez la fonction Interprète pour échanger dans la langue locale, même sans connexion Internet. Depuis l’écran externe, vous pouvez répondre en un clin d’œil à vos messages grâce à l’Assistant Message, qui, grâce à l’IA, propose des réponses suggérées parfaitement adaptées au contexte de vos échanges.

Le Galaxy Z Flip6 intègre désormais Gemini : demandez-lui d’expliquer, d’organiser, de rédiger ou d’optimiser vos notes. Côté photo, le moteur ProVisual associé au nouveau mode Nuit sublime chaque prise de vue, révélant chaque détail et chaque couleur, de jour comme de nuit. Son capteur 50 MP, le plus puissant jamais vu sur un Galaxy Z Flip, capture des portraits saisissants et des images éclatantes dignes d’un appareil photo professionnel.

Pour vos photos de groupe, l’IA et le Zoom automatique de la FlexCam ajustent le cadrage à la perfection pour obtenir le cliché idéal du premier coup. Le capteur principal de 50 MP associé à l’inclinaison unique du smartphone permet également de réaliser de très beaux autoportraits : posez, ajustez, c’est dans la boîte.

Sa batterie la plus généreuse à ce jour, combinée au Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, vous assure assez de puissance pour jouer, regarder vos séries et naviguer toute la journée. Et pour rester performant même en pleine action, le Galaxy Z Flip6 intègre un système de refroidissement garantissant des performances constantes et un confort d’utilisation optimal.

