Jusqu'au 28 septembre, Darty et la Fnac lancent leurs grandes promos de la rentrée, avec des remises pouvant aller jusqu'à -30 % sur l'informatique, l'électroménager, les objets connectés, la téléphonie, les produits reconditionnés, etc.
Chez Darty, vous pouvez également bénéficier de 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat sur l'informatique et le petit électroménager avec le code DARTY15 jusqu'au 24/08 inclus.
Voici un top 10 des offres à ne pas manquer pour l'occasion !
TOP 10 des promos de la rentrée Fnac / Darty
- Imprimante multifonction Epson Ecotank ET-2876 à 189,99 € soit -17% + 15 € offerts en carte cadeau Darty avec le code DARTY15 (réservoirs d’encre ultra haute capacité rechargeables, écran couleur LCD, impression photo sans marge, 1 kit d'encre inclus)
- Friteuse sans huile Ninja Double Stack DualZone SL400EU à 203,99 € soit -24% + 15 € offerts en carte cadeau Darty avec le code DARTY15 (9,5L, 2 tiroirs de cuisson indépendants, 6 modes de cuisson personnalisables, cuisson des aliments congelés...)
- Pack Samsung Galaxy A26 5G 128 Go Noir + montre connectée Fit3 grise à 249 € soit -36% (6,7" FHD+ Super AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus+, Gemini, capteur principal 50MP avec OIS, charge rapide 25W, IP67)
- Pack Lenovo Idea Tab 128 Go WiFi Gris + stylet + coque de protection avec clavier à 249,99 € soit -17% + 15 € offerts en carte cadeau Darty avec le code DARTY15 (11" 2,5K, Dimensity 6300, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, 4 haut-parleurs optimisés avec Dolby Atmos, 7040 mAh, 8MP + 5MP...)
- Pack Redmi Pad Pro WiFi 128 Go Gris + Buds 6 Active Noir + Folio à 289,99 € soit -19% (12,1" 2,5K 120Hz, Gorilla Glass 3, Snapdragon 7s Gen 2 4nm, stockage jusqu’à 1,5 To, 10000 mAh, charge rapide 33W, 4 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Audio Hi-Res, IP52)
- Écran PC LG UltraFine 27UP850K à 299,99 € soit -25% (27" 4K UHD, dalle IPS, 60Hz, 5 ms, sRGB 95%, HDR10, 400cd/m², Black Stabilizer, VESA DisplayHDR...)
- TV LG QNED evo AI 43QNED87 4K 2025 - 43" à 499,99 € (-23%)
- Aspirateur laveur Rowenta X-Clean 10 GZ7035WO à 499,99 € soit -9% + 15 € offerts en carte cadeau Darty avec le code DARTY15 (jusqu'à 1h d'autonomie, écran LED, design plat à 180°, nettoyage et séchage automatiques, rouleau anti-emmêlement, détection de la saleté et ajustement auto de la puissance et de la quantité d’eau...)
- PC portable Acer Aspire 5 15 A515-58P-78B1 à 699,99 € soit -18% (15,6" LCD 60Hz, Core i7-1335U 10 cœurs jusqu'à 5 GHz, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11 Home, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6)
- Pack Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256 Go Noir Titane + Buds 3 Argent à 1 099 € soit -23% + 100 € de bonus reprise + Galaxy Chromebook Go offert par Samsung jusqu'au 14/09 (6,7" Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, RAM 12 Go, 200 MP + 12 MP + 12 MP, Snapdragon 8 Elite 3nm, haut-parleur Dolby Atmos, Galaxy AI, IP68...)
Rendez-vous sur les pages dédiées Darty et Fnac pour découvrir toutes les offres spéciales de la rentrée.
Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (écran PC gaming TCL 4K QD-Mini LED, Redmi Watch 5 Active et imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max Combo) ou encore aux offres de la Semaine Gaming Amazon !