Jusqu'au 28 septembre, Darty et la Fnac lancent leurs grandes promos de la rentrée, avec des remises pouvant aller jusqu'à -30 % sur l'informatique, l'électroménager, les objets connectés, la téléphonie, les produits reconditionnés, etc.

Chez Darty, vous pouvez également bénéficier de 15 € offerts en carte cadeau tous les 150 € d'achat sur l'informatique et le petit électroménager avec le code DARTY15 jusqu'au 24/08 inclus.

Voici un top 10 des offres à ne pas manquer pour l'occasion !

TOP 10 des promos de la rentrée Fnac / Darty

Rendez-vous sur les pages dédiées Darty et Fnac pour découvrir toutes les offres spéciales de la rentrée.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (écran PC gaming TCL 4K QD-Mini LED, Redmi Watch 5 Active et imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max Combo) ou encore aux offres de la Semaine Gaming Amazon !