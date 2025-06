On commence avec le PC portable Acer Swift 14 AI SF14-61T Copilot+.

Avec un écran tactile de 14 pouces au format 16:10 et une résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels), il offre un affichage confortable et précis. Son châssis en aluminium et sa charnière à 180° lui permettent de s’adapter facilement à divers usages.

Sous le capot, le PC est propulsé par un processeur Ryzen AI 9 365, un décacœur puissant capable d’atteindre 5 GHz en mode boost. Il intègre également une puce graphique Radeon 880M et une unité de traitement neuronal (NPU) performante, capable de gérer jusqu’à 50 TOPS, optimisée pour les tâches d’intelligence artificielle comme la reconnaissance vocale, la transcription en temps réel ou les fonctions de visioconférence assistées.

Côté mémoire et stockage, le Swift 14 AI intègre 32 Go de RAM LPDDR5X ainsi qu’un SSD PCIe Gen 4 de 1 To, et prend en charge le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4.

Il embarque également une webcam QHD 1440p avec détection faciale (compatible Windows Hello) et un obturateur physique, accompagnée d’un triple micro avec réduction de bruit.

Retrouvez le Acer Swift 14 AI à 899 € au lieu de 1 499 € grâce à la réduction immédiate de 600 € sur le site officiel jusqu'à demain matin seulement.

Et retrouvez également les offres suivantes :

CMF by Nothing Buds - Gris foncé à 23,99 € avec le code SSFR02 (suppression active du bruit jusqu'à 42 dB, mode transparent, IP54, Bluetooth 5.3, autonomie 8h, technologie Ultra Bass 2.0, suppression du bruit par IA pour les appels...)

Et enfin, n'oubliez pas non plus notre top 3 des promos d'aujourd'hui (HP OmniBook X 14, station électrique EcoFlow RIVER 2 Max, casque HONOR CHOICE VZ Pro), les meilleures offres du moment sur les projecteurs ainsi que les réductions spécial été chez Darty.