On commence avec le mini PC ACEMAGICIAN S3A.

Il est équipé du processeur Ryzen 9 6900HX, conçu avec une architecture Zen-3 en 7 nm et une fréquence maximale de 4,9 GHz. Avec ses 8 cœurs et 16 threads, il offre une puissance de traitement élevée et une excellente gestion du multitâche. Les technologies Precision Boost 2 et Smart Access Memory optimisent l’efficacité du transfert de données, garantissant des performances fluides et réactives.

Le mini PC propose trois modes d’utilisation adaptés à vos besoins : puissance, équilibré et économie d’énergie, permettant d’ajuster les performances en fonction des tâches effectuées.

La carte graphique intégrée AMD Radeon RX 680M, dotée de 7 unités de calcul et 448 processeurs de flux, prend en charge DirectX 12 et Vulkan. Elle garantit d’excellentes performances, aussi bien pour les jeux que pour les tâches graphiques intensives comme le montage vidéo.

L'appareil intègre également 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 512 Go.

Retrouvez le mini PC ACEMAGICIAN S3A à 399 € au lieu de 599 € grâce au coupon à cocher sur Amazon.



On enchaîne avec l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Pro.

Avec un volume d’impression spacieux de 240 x 240 x 260 mm et une vitesse pouvant atteindre 500 mm/s, elle est équipée d’une carte mère Klipper silencieuse et d’un processeur quad-core ARM 64 bits cadencé à 1,5 GHz. Cette combinaison assure des impressions ultra-rapides avec une accélération maximale de 12 000 mm/s².

Grâce à des technologies avancées comme la mise en forme des entrées et l’accélération de la pression, l’impression gagne en rapidité et en précision tout en limitant les vibrations.

L’extrudeuse directe en métal à double engrenage garantit une extrusion précise, idéale pour les filaments flexibles. Sa buse métallique atteignant 300°C permet d’imprimer des matériaux techniques comme le Nylon, l’ABS ou les composites renforcés en fibres de carbone.

Pour plus de stabilité, l’axe Z est renforcé par une double tige de traction réduisant les vibrations. La plaque en acier à ressort magnétique PEI améliore l’adhérence des impressions, tandis qu’un éclairage LED intégré assure une meilleure visibilité pendant l’impression. Un nivellement automatique du plateau est assuré par un capteur haute précision.

L'imprimante est également équipée d’une télécommande sans fil via WiFi pour un contrôle à distance pratique.

Vous pouvez obtenir l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Pro à 159 € grâce au code NNNFRGKB4P en ce moment sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE.



Enfin, on termine avec la montre connectée Suunto 9 Peak Pro.

Testée selon des standards militaires, elle arbore un design ultra-fin de 10,8 mm et offre une robustesse à toute épreuve, avec une plage de fonctionnement de -20 à 55°C et une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres, incluant une mesure de profondeur jusqu’à 10 mètres.

Elle garantit une autonomie exceptionnelle, atteignant jusqu’à 21 jours en usage quotidien et 40 heures en mode GPS. Grâce à ses cinq systèmes satellites, elle assure un positionnement précis et permet de planifier des itinéraires détaillés avec cartes 3D, cartes thermiques et informations sur les types de routes ainsi que les terrains avalancheux.

Équipée d’un cardiofréquencemètre, elle surveille la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et la qualité du sommeil. Son altimètre, baromètre et boussole offrent un suivi précis des conditions extérieures, complété par des alertes météo et prévisions.

Avec plus de 95 modes sportifs, son écran personnalisable affiche des données spécifiques à chaque activité, optimisant ainsi le suivi des entraînements. L’application SuuntoPlus permet de créer et synchroniser des plans d’entraînement personnalisés, tandis que Suunto Coach analyse la charge d'entraînement, la récupération et les performances.

La Suunto 9 Peak Pro modèle All Black, avec lunette en acier inoxydable et bracelet silicone noirs, est disponible à 315,89 € avec le code DEA219 sur Rakuten avec la livraison offerte.

Pour rappel, le prix officiel de la montre s'élève à 349 €.





À découvrir également sur GNT :